Arjun Deshwal mène les Panthères roses de Jaipur à vaincre les Titans Telugu

Arjun Deshwal a obtenu son 600e point de raid dans la ligue un jour où son équipe a battu les Telugu Titans 48-28 au Gachibowli Indoor Stadium ici lundi.

Le match de 18 points de Deshwal a suffi à Jaipur pour se hisser à la deuxième place, un point devant Bengaluru Bulls.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les Titans n’ont pas eu la meilleure des saisons et ils n’ont pas non plus trouvé de moyen de se lancer dans ce match. Malgré leur défense, parvenant pour une fois à égaler leurs adversaires, leurs pillards les laissent tomber. En l’absence de Siddharth Desai, Abhishek Singh était en grande partie bloqué devant.

À l’autre extrémité, le talisman des Pink Panthers, Arjun Deshwal, a poursuivi sa forme solide comme un roc alors qu’il décrochait un SUPER RAID rattrapant Vishal Bhardwaj, Parvesh Bhainswal et Prince D pour laisser les Titans sur le point de se retirer tôt. Le premier ALL OUT a dûment suivi peu de temps après alors que les Pink Panthers ont pris une avance de 14-7. Les équipes sont entrées dans la pause avec Jaipur menant 20-12.

Les Pink Panthers ont continué sans relâche en seconde période et dans les dix premières minutes de la période avaient déjà soumis les Titans à deux autres ALL OUTS, le second prolongeant l’avance à 39-17. Pendant un bref moment, les Titans semblaient compétitifs et avaient même Jaipur dans les cordes avec seulement trois hommes sur le tapis.

Quelques instants plus tard, les Titans ont récupéré une certaine fierté avec un ALL OUT, mais cela s’est avéré consolant alors que les Pink Panthers ont remporté une autre grande victoire.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici