Arjun Deshwal brille alors que les panthères roses de Jaipur battent U Mumba

La belle performance du Raider Arjun Deshwal a aidé les Jaipur Pink Panthers à battre U Mumba 42-39 dans la Ligue Pro Kabaddi ici lundi.

Les 15 points de raid de Deshwal et les cinq points de tacle d’Ankush ont aidé l’équipe de Jaipur à enregistrer une victoire âprement disputée.

La première mi-temps a débuté avec une rafale de points, les deux équipes les échangeant constamment.

Le SUPER RAID de Deshwal sur Surinder Singh, Rinku et Jai Bhagwan dans les premières minutes a mis U Mumba sous pression. Bientôt les Pink Panthers avaient infligé le premier ALL OUT pour prendre une avance de 9-1.

Mais U Mumba s’est battu pour revenir dans le match en tant que SUPER RAID de Heidarali Ekrami sur Ankush, Rahul Chaudhari et Sahul Kumar les ont rapprochés, puis à quelques minutes de la mi-temps, ils ont obtenu leur premier ALL OUT pour égaliser à 17-17 .

Une dernière minute frénétique a vu les équipes échanger des points alors que les Pink Panthers entamaient la pause en menant 20-19.

En seconde période, les défenseurs d’U Mumba ont amélioré le jeu et se sont lentement précipités dans une avance massive.

Avec un autre all out imminent, les défenseurs des Pink Panthers Ankush et Lucky Sharma pensaient qu’ils s’étaient procuré un super tacle, seulement pour qu’Ashish s’éclipse et inflige un autre ALL OUT alors que U Mumba prenait une avance de 27-22.

La partie, cependant, était loin d’être gagnée.

Jaipur a infligé un autre ALL OUT pour reprendre la tête 34-33 et à cinq minutes de la fin, le match avait tout le monde sur le bord.

En fin de compte, malgré la poussée tardive d’U Mumba, les Pink Panthers ont continué d’avancer et ont finalement quitté le tapis en tant que vainqueurs.

