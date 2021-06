Arjun Bijlani subit des «chocs» de sa vie pendant la tâche, laisse Rohit Shetty en scission

Les créateurs de ‘Khatron Ke Khiladi 11’ ont sorti une nouvelle promo de l’émission. Dans la vidéo, le cinéaste Rohit Shetty qui anime l’émission de téléréalité est vu en train de taquiner Arjun Bijlani pendant une tâche. L’acteur est choqué en jouant et il ne supporte pas la douleur. Rohit est entendu dire: « Bijli ki jhatko ne yaad dila diya inko inki nani, yeh hai hamare Arjun Bijlani. »

Alors que l’acteur de « Miley Jab Hum Tum » lui dit qu’il se fait « barbecue » et chante la chanson « Mr India » « Hawa Hawai » au milieu de la tâche.

La promo est sous-titrée comme « Daredevil banne ki raah mein hai Bijli ke jhatke. Divertissement illimité darr aur le kar aa rahe hai Khatron ke Khiladi 11, bientôt disponible sur #Colors. »

Outre Arjun, les célébrités qui participent à ‘Khatron Ke Khiladi 11’ sont Sourabh Raaj Jain, Shweta Tiwari, Abhinav Shukla, Divyanka Tripathi, Mehek Chahal, Nikki Tamboli, Rahul Vaidya, Sana Makbul, Aastha Gill, Anushka Sen, Varun Sood et Vishal Aditya Singh.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Bijlani a fait partie de plusieurs émissions de téléréalité, mais sa dernière sortie en tant qu’acteur à la télévision était « Ishq Mein Marjawan » de 2017 à 2019.

Il a fait ses débuts dans la série Web avec « State of Siege : 26/11 » en streaming sur ZEE5 où il a joué le rôle du major Nikhil Manikrishnan.

Plus tôt cette année, Arjun a même figuré dans quelques clips, à savoir « Tum Bewafa Ho » et « Mohabbat Phir Ho Jaayegi » face respectivement à Nia Sharma et Adaa Khan.