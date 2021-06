Arjun Bijlani se souvient de Sushant Singh Rajput comme d’un « gars très émotif et déterminé » | Nouvelles télévisées

New Delhi: Arjun Bijlani, participant à Khatron Ke Khiladi 11 et acteur de télévision, se souvient du regretté acteur Sushant Singh Rajput avant son premier anniversaire de mort le 14 juin. Les deux acteurs étaient à la fois amis et voisins – jusqu’à ce que Sushant déménage de Malad à Bandra en 2016.

Dans une exclusivité d’un quotidien d’information, Arjun appelle Sushant un « happy go lucky guy ».

« Sushant était un gars insouciant. C’était un bon ami, car nous restions dans le même immeuble et discutions régulièrement de nos projets. En fait, je me souviens avoir passé du temps de qualité avec lui, que ce soit sur son balcon ou le mien, à discuter du travail et de nos aspirations », partage Arjun à ETimes.

Parlant de la détermination du défunt acteur à se démarquer, Arjun a ajouté: « Il me disait toujours que les choses insignifiantes ne le dérangeaient jamais et qu’il se battrait contre tous les obstacles pour réaliser ses rêves. Je me souviens de l’époque où il avait décroché le rôle dans Kai Po Che !, et était prêt à passer de la télévision au cinéma. Il était très excité.

Arjun se souvient également de l’amour mutuel que les deux partageaient pour les vélos. « Nous étions tous les deux très friands de vélos. Un jour, il m’a surpris en disant : ‘Arjun, descends, je veux te montrer quelque chose.’ Quand je suis descendu, je l’ai vu sur un vélo chic qu’il avait acheté. Nous sommes tous les deux allés faire un tour après ça. Ces jours étaient amusants, car nous vivions tous si proches et partageions nos vies. Il jouait souvent avec mon fils Ayaan.

L’acteur dit qu’il se souviendra de Sushant comme d’une personne heureuse et déterminée.

«Je ne me souviens pas quand je l’ai rencontré pour la dernière fois, mais je me souviens avoir pensé à lui le 29 mai de l’année dernière et lui avoir envoyé un message, car je sentais qu’il avait disparu et je voulais le savoir. Je lui ai envoyé un texto pour me connecter, mais je n’ai jamais reçu de réponse… Je me souviens de lui comme d’un gars très émotif et déterminé. Un gars heureux et talentueux comme Sushant vient de disparaître de nos vies. Je prie pour que où qu’il soit, il soit heureux. Il nous manque beaucoup », conclut Arjun.

L’année dernière, le 14 juin, l’acteur Sushant Singh Rapjut a été retrouvé mort dans son appartement de Bandra. Alors que certains pensent qu’il s’agit d’un cas de mort par suicide, d’autres pensent qu’il y a plus dans l’histoire et qu’il pourrait s’agir d’un cas d’incitation au suicide. L’enquête est toujours en cours pour son cas de décès.