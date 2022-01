Arjun Bijlani partage la PREMIÈRE photo d’un couple nouvellement marié

Mouni Roy et Suraj Nambiar sont désormais officiellement mari et femme. Le couple, qui n’avait jamais confirmé leur relation, se marie à Goa lors d’une cérémonie privée avec famille et amis proches. Ils se sont mariés selon les rituels malayali le matin du jeudi 27 janvier. Selon les rapports, le couple aura également une autre cérémonie de mariage selon les rituels bengalis le soir.

Arjun Bijlani, co-vedette de Mouni dans l’émission télévisée à succès « Naagin », a partagé la première photo du couple nouvellement marié sur son compte Instagram. Mouni et Suraj sont vêtus de costumes traditionnels et étaient ravissants ensemble. Alors que Mouni a l’air timide sur la photo en regardant vers le bas, Suraj est vu souriant en regardant sa belle femme.

Voici quelques autres photos et vidéos de la cérémonie de mariage, qui font le tour des réseaux sociaux.

Outre Bijlani, la cérémonie de mariage est suivie par des célébrités célèbres telles que Mandira Bedi et Aashka Goradia. Plus tôt, Arjun avait également partagé des photos des festivités avant le mariage sur ses histoires Instagram. Partageant les photos de la cérémonie Haldi au cours de laquelle on peut le voir appliquer Haldi sur le visage et les pieds de Mouni, il a écrit : « Tellement heureux !! Que Dieu te bénisse @imouniroy !! ».

L’actrice Mandira Bedi avait partagé son amour pour le couple et avait écrit une note réconfortante sur sa poignée Instagram. Sur les photos, on voit Mandira serrer les mariés dans ses bras avec amour, et elle a téléchargé les photos avec la légende : « Mon, Suraj… et ainsi tout commence. Je vous aime tous les deux, plus que vous ne le pensez. »

Mouni et Suraj se fréquentaient depuis 2019, semble-t-il, lorsqu’ils se sont rencontrés à Dubaï. Suraj est un banquier d’investissement basé à Dubaï, tandis que Mouni est une actrice de cinéma et de télévision populaire. Le prochain film de Mouni comprenait le très attendu « Brahmastra » dans lequel elle joue aux côtés de Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et Amitabh Bachchan.