Arjun Bijlani parle enfin de son tweet contre Elvish Yadav, vainqueur de Bigg Boss OTT 2

Bigg Boss OTT2 les candidats veillent à ce qu’ils fassent toujours la une des journaux. Yadav elfique a remporté l’émission et est devenu le premier joker à gagner Grand chef. Depuis, il suscite cependant des polémiques. D’abord, c’étaient ses problèmes avec Grand patron 13 star Asim Riaz et puis c’était Arjun Bijlani» le tweet qui l’a bouleversé.

Il se trouve qu’Arjun a écrit : « Big Boss Karke, certaines personnes et leurs fan clubs ont oublié comment respecter les femmes. Triste !! » Arjun n’a pris le nom de personne mais Elvish a répondu à son message sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). Les elfes ont écrit : « Mujhe Ab Pata Laga Tum Woman Ho ».

Arjun réagit au tweet d’Elvish

Arjun n’a pas parlé de la controverse lors de Ganesh Chaturthi, mais l’acteur en a maintenant parlé. Il a parlé à TellyChakkar et a dit qu’il n’avait rien tweeté de mal, c’était très basique. Il a déclaré qu’il n’avait mentionné le nom de personne et qu’il pensait donc que c’était tout simplement exagéré.

Il a dit que tout s’était arrêté là pour lui et qu’il n’a donc répondu à personne. Il a mentionné qu’il était dans un bon état d’esprit et qu’il célébrait Ganesh Chaturthi et qu’il ne voulait donc pas se lancer dans des controverses.

Arjun estime qu’il n’avait pas tort avec le tweet

Il a en outre ajouté qu’il ne ressentait rien de mal dans ce qu’il avait dit. Il a également donné son avis au cours des saisons précédentes. L’acteur a partagé : « Je pense sincèrement que si quelqu’un a une opinion sur quelque chose, il doit l’exprimer. Pourquoi ne puis-je pas parler des femmes maltraitées ? Quel est le problème et je ne pense pas que cela s’adresse à qui que ce soit. en particulier, je ne veux nommer personne. »

Plus tôt, Asim avait indirectement critiqué Elvish Yadav lors d’un concert. Asim a affirmé que personne ne pouvait prendre la place de Sidharth Shukla. Elvish avait critiqué Asim après ces commentaires.