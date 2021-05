Arjun Bijlani, la candidate de ‘Khatron Ke Khiladi 11’, demande à Shweta Tiwari de montrer ses abdos, elle les affiche comme une patronne

La star de la télévision Shweta Tiwari, qui a fait les manchettes pour des allégations et des contre-allégations alors qu’elle mène une bataille pour la garde de son ex-mari Abhinav Kohli pour son fils Reyansh, tourne actuellement pour l’émission de télé-réalité basée sur des cascades « Khatron Ke Khiladi 11 » dans Le Cap, en Afrique du Sud, ainsi que d’autres, dont l’acteur Arjun Bijlai, Sourabh Raaj Jain, Abhinav Shukla, Anushka Sen pour n’en nommer que quelques-uns.

Et depuis que les candidats ont atteint Cape Town, ils ont partagé des photos et des vidéos, ajoutant un peu de faste et de glamour à la chronologie des médias sociaux de leurs fans.

Dans la dernière vidéo qui a fait surface sur Internet, on peut voir l’acteur Arjun Bijlani taquiner Shweta Tiwari tout en lui demandant quel « chyawanprash » elle mange pour rester en forme, faisant référence à ses abdos meurtriers et à sa transformation physique dramatique.

Dans la vidéo amusante, Arjun demande à Shweta le nom de son chyawanprash et obtient une réponse incroyable mais sincère de sa part. L’actrice rit et dit «travail acharné».

Arjun demande alors à Shweta de montrer ses abdos et elle oblige. La célèbre actrice de ‘Kasauti Zindagi Kay’ affiche ses abdos comme une patronne tandis qu’Arjun est entendu dire « Socho kuch seekho », probablement à Anushka Sen qui peut être entendu rire en arrière-plan.

Pendant ce temps, on peut apercevoir Abhinav Shukla avec une caméra à la main, attendant Shweta. Apparemment, il cliquait sur des photos de l’actrice, que nous espérons voir bientôt sur sa chronologie Instagram.

L’année dernière, Shweta avait partagé son parcours de perte de poids dans un post Instagram et avait révélé comment elle avait réussi à perdre 10 kg avec un régime d’entraînement, peu de temps après sa grossesse. Elle pesait 73 kg à l’époque.

Elle a écrit dans son message: «J’avais 73 kg et j’avais désespérément besoin de perdre ce poids avant de commencer ‘Hum Tum and Them’ afin de s’adapter à mon personnage. J’étais bien trop occupée par mon nouveau-né pour m’engager vraiment à faire de l’exercice, Donc, si je suis honnête, la seule chose qui m’a aidé à perdre les 10 kg était le régime brillant @kskadakia, même si maintenant c’est une combinaison d’exercices intenses avec le régime recommandé par @kskadakia de ma diététicienne, mais … j’ai initialement abandonné les 10 kg de poids uniquement via le plan alloué @kskadakia. «

«J’ai vraiment de la chance de l’avoir trouvée quand je l’ai fait parce qu’elle a vraiment intégré tous mes jours de triche dans un plan globalement très bénéfique et toujours très amusant à dévorer au jour le jour, je ne m’ennuie jamais de mon alimentation, et toujours impatient de mon prochain repas et c’est la clé », avait-elle ajouté.