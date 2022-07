Arjun Bijlani était le camarade de classe de Ranbir Kapoor ; La star de Shamshera renverse les mèches alors qu’il loue l’acteur de Naagin dans cette vidéo à ne pas manquer

WOW! Maintenant, cette révélation est quelque chose qui fera fondre instantanément les fans d’Arjun Bijlani. Ranbir Kapoor qui est occupé à promouvoir son prochain film Shamshera était dans une émission animée par Arjun et il a révélé que l’acteur était son camarade de classe a laissé tout le monde surpris. Cette vidéo vous rappellera instantanément le film de Billu Barbar qui présente Shah Rukh Khan et Irrfan Khan comme copains. Bien que la situation des deux acteurs soit extrêmement différente, le lien était en effet attachant à voir. Ranbir Kapoor mentionne même qu’il est fier de ses lauriers.

Ranbir Kapoor rend Arjun Bijlani émotif

Ranbir dit improvisé à tout le monde en s’adressant à Arjun Bijlani, ” Arjun, yaha log jaante nahi hai ki aap aur mai atually bacpan se ek dusre ko jaante hai. Nous étions dans la même école, la même classe, la même maison de football. tout ce que tu fais, le fait que tu sois un père et que tu sois un si bon hôte et tout le travail que tu fais. Ça fait chaud au cœur de voir un collègue et un ami à moi faire si bien”. Cela laisse Arjun sacrément ému et il se dirige immédiatement vers la scène pour embrasser Ranbir Kapoor. Cette vidéo de l’acteur gagne les cœurs pour toutes les bonnes raisons.

Ranbir Kapoor est l’un des acteurs les plus humbles de l’industrie et il l’a prouvé à maintes reprises. En voyant la bromance d’Arjun et Ranbir sur scène, les fans sont encore plus ravis de les voir ensemble dans l’émission Star Parivaar où Ranbir était venu promouvoir son film Shamshera aux côtés de Vaani Kapoor. Alors que Ranbir Kapoor va être papa très bientôt et qu’il partage cette excitation partout où il va et en parle ouvertement. Ranbir et Alia ont annoncé leur grossesse il y a quelques semaines à peine. Le couple s’est marié le 14 avril 2022 et attend également leur premier film ensemble Brahmastra.