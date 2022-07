Arjun Bijlani et Shraddha Arya feront partie de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar

Les acteurs de télévision populaires Arjun Bijlani et Shraddha Arya feront une apparition spéciale dans le prochain film de Karan Johar, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, qui est titré par Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux. La comédie romantique familiale, dont la sortie est prévue le 10 février 2023, met également en vedette les acteurs vétérans Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan.

Arjun a partagé ses sentiments sur la mise en sac du projet à travers une publication émotionnelle sur les réseaux sociaux sur ses histoires Instagram. Il a écrit: «Enfin, j’ai eu l’occasion de tourner avec le seul et unique Karan Johar Sir. J’apprécie sincèrement votre chaleur, votre amour et vos conseils. Heureux d’avoir pu faire partie de ce film magique.

D’autre part, le réalisateur non-conformiste a également montré sa chaleur pour le vainqueur de Khatron Ke Khiladi 11 en écrivant une note de remerciement à Arjun pour sa participation au film. La note de Karan se lit comme suit: “Cher Arjun, merci beaucoup d’avoir fait partie de mon film. Bienvenue à Dharma et j’ai hâte de travailler avec vous à l’avenir.”





D’autre part, Shraddha a partagé un ensemble de photos de carrousel sur son compte Instagram posant avec le cinéaste Kuch Kuch Hota Hai. Partageant les quatre photos, l’actrice de Kundali Bhagya a écrit “All In A Day’s Work” et a ajouté un cœur rouge et un emoji mauvais œil.





Bien que les deux stars de la télévision populaires n’aient pas révélé le nom du film, selon un rapport de IndiaForums.com, Arjun et Shraddha seront vus faire des apparitions dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, qui marque le retour de Karan à la direction après sept ans. ans depuis la sortie de son dernier film Ae Dil Hai Mushkil avec Ranbir Kapoor, Anushka Sharma et Aishwarya Rai Bachchan en 2016.