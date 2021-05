Arjun Bijlani à la fille de B’day Radhika Madan: «Bhagwan kare teri saari films super hit ho» | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur Arjun Bijlani a publié samedi un souhait d’anniversaire pour l’actrice Radhika Madan sur Instagram. Radhika et Arjun ont partagé l’écran dans leur émission « Meri Aashiqui Tum Se Hi ».

L’acteur a posté une série de photos amusantes avec Radhika. Il a écrit sur la façon dont il souhaite que tous ses films fassent bien et soient des superhits.

« Joyeux anniversaire @radhikamadan. Continuez à briller et les films de Bhagwan kare teri saari ont frappé super ho … .. beaucoup d’amour », écrit-il.

Arjun sera ensuite vu dans l’émission de télé-réalité basée sur des cascades « Khatron Ke Khiladi » et se prépare actuellement pour l’émission.

L’acteur est connu pour ses émissions telles que « Left Right Left », « Miley Jab Hum Tum », « Naagin » et « Ishq Mein Marjawan ». Il a également fait partie du spectacle « Jhalak Dikhhla Jaa » et a également animé « Dance Deewane ». Le clip d’Arjun « Mohabbat phir ho jaayegi » est également sorti il ​​y a quelques mois.

Radhika a été vu pour la dernière fois sur grand écran dans la version finale d’Irrfan Khan, « Angrezi Medium ». Elle sera ensuite vue dans « Shiddat » avec Diana Penty, Mohit Raina et Sunny Kaushal.