L’Inde Arjun Atwal prévoit de produire du «golf génial» en s’associant à la star thaïlandaise Kiradech Aphibarnrat dans la Classique de Zurich de la Nouvelle-Orléans au TPC Louisiana à partir de jeudi.

Atwal, 48 ans, estime que le duo a la capacité de surprendre les meilleures équipes avec leur golf lors de la pièce maîtresse de la PGA TOUR à 7,4 millions de dollars.

L’événement voit 80 équipes de deux hommes se battre sous un format différent, le quatre balles étant utilisé dans les premier et troisième tours et les quatuors (tir alterné) dans les deuxième et dernier tours.

Jon Rahm et Ryan Palmer défendront le titre qu’ils ont remporté en 2019. L’événement n’a pas eu lieu l’année dernière en raison du COVID-19.

Les autres équipes de premier plan seront Xander Schauffele et Patrick Cantlay, Matt Wolff et Collin Morikawa, Justin Rose et Henrik Stenson, Marc Leishman et Cameron Smith, Tony Finau et Cameron Champ et Sungjae Im et Byeong Hun An.

Atwal a toujours été impressionné par Kiradech, qui faisait partie de l’équipe asiatique à l’EurAsia Cup, qu’il dirigeait. Cette fois, c’est Kiradech qui a choisi Atwal.

Tous deux sont d’anciens n ° 1 asiatiques et ont remporté à eux deux sept victoires sur le circuit européen.

«Il n’y a rien à ne pas aimer à Kiradech. C’est un gars tellement cool et décontracté comme moi. Nous avons récemment joué quelques tours ensemble et j’ai réalisé à quel point son jeu est similaire au mien, du moins pendant mon apogée », a déclaré Atwal.

«Je sais qu’il a eu un peu de mal au cours des dernières semaines, mais je pense qu’il a retrouvé sa forme et je pense que vous verrez du golf génial de notre part.

Kiradech n’a pas réussi à trouver sa meilleure forme depuis près de deux ans maintenant, manquant six coupures en 10 départs dans la saison en cours, ce qui l’a laissé en danger de perdre sa carte PGA TOUR. Il espère que le partenariat avec l’une des légendes du golf d’Asie fournira l’étincelle manquante.

«La raison pour laquelle j’ai choisi Arjun est parce qu’il est l’un des meilleurs joueurs asiatiques de tous les temps. Il a gagné sur l’Asian Tour, l’European Tour et le PGA TOUR et je n’ai aucun doute sur la raison pour laquelle je l’ai choisi.

«C’est aussi un gars vraiment sympa, un gars très positif et j’ai hâte de jouer à ses côtés. Nous sommes très à l’aise l’un avec l’autre et je suis sûr que nous allons nous amuser beaucoup », a déclaré le Thaïlandais de 31 ans.

Les deux stars asiatiques s’affrontent pour la première fois dans le tournoi sous ce nouveau format d’équipe, bien que Kiradech s’appuiera sur son partenaire plus expérimenté qui a terminé cinquième au TPC Louisiana en 2005 lorsqu’il a été joué en tant qu’événement de strokeplay individuel.

«J’ai eu du succès sur ce terrain de golf. J’étais en tête et j’ai eu un accident au troisième tour, mais j’aime le parcours et j’adore le fait que je puisse jouer avec Kiradech », a déclaré Atwal.

«J’ai demandé à Kiradech s’il était intéressé par un partenariat et il a dit« oui »car il pense que j’ai de la chance. Notre style est assez similaire… il peut frapper un fondu à volonté et je peux tirer un tirage à volonté. Cela fonctionne pour nous et nous élaborerons une stratégie.

«Notre match court est assez similaire mais le sien est en fait fantastique. Je pense que nous allons passer une excellente semaine. Une chose que je sais avec certitude, c’est que nous nous amuserons beaucoup à jouer ensemble.

Kiradech pense qu’un changement dans le format de l’équipe lui fera des merveilles alors qu’il cherche à améliorer son classement actuel au 183e rang sur la liste de points de FedExCup.

Les Top-125 à la fin de la saison régulière en août gardent leurs cartes et se qualifient également pour les lucratives Playoffs de FedExCup.

«J’ai juste besoin de quelqu’un pour me faire confiance et croire en moi et le bon modèle est Arjun. Ce sera un plaisir de jouer avec lui et je tiens à le remercier de passer du temps avec moi », a déclaré Kiradech.

«Je n’ai pas fixé d’objectif que nous devons bien faire ou que nous devons gagner car nous voulons simplement nous amuser. Je suis sûr que cette semaine sera l’un des meilleurs moments de ma carrière de golfeur.

