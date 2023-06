Arjen Robben conseille aux Néerlandaises de « ne pas aller à la Coupe du monde avec de la merde dans le pantalon »

La légende du football néerlandais Arjen Robben a offert des conseils intéressants à l’équipe féminine des Pays-Bas avant la Coupe du monde.

L’ancien ailier du Bayern Munich, du Real Madrid et de Chelsea a rendu visite à l’équipe lors de leur camp d’entraînement à Zeist et a organisé une séance de questions-réponses informative.

2 Robben a salué l’équipe féminine et a parlé de son expérience Crédit : @oranjevrouwen

2 L’équipe a écouté attentivement Crédit : @oranjevrouwen

L’équipe néerlandaise se prépare pour le tournoi 2023 avant de se rendre en Australie et en Nouvelle-Zélande pour le coup d’envoi le 20 juillet.

Lors de la dernière édition, les Oranje ont perdu la finale à Paris contre les États-Unis et chercheront à aller plus loin et à remporter leur première Coupe du monde cette année.

Robben est également allé en finale avec l’équipe masculine en 2010, mais a perdu contre l’Espagne et a eu le même chagrin en Europe.

L’ailier a perdu deux finales de Ligue des champions avec le Bayern contre l’Inter Milan et Chelsea, mais a ensuite obtenu le rachat ultime lorsqu’il a marqué le vainqueur contre le Borussia Dortmund en 2013.

Discuter de sa mentalité avec l’équipe féminine, il a demandé : « Comment réagissez-vous à cette pression ? Comment gérez-vous cela?

« Allez-vous le mettre en valeur négativement ou allez-vous le mettre en valeur positivement ? J’ai très bien vécu cela moi-même lors de la finale de la Ligue des champions, par exemple.

«À ce moment-là, nous l’avions déjà perdu deux fois. Si vous le perdez à nouveau, vous devenez un peu un perdant qui perd tout.

« Je n’avais qu’une chose en tête : quoi qu’il arrive, nous allons juste gagner aujourd’hui. C’est vraiment la chose la plus importante.

Robben a ensuite expliqué à des superstars comme Jackie Groenen et Lieke Martens quel devrait être leur état d’esprit avant le tournoi.

« Si vous commencez à penser ‘s ***, la finale de la Coupe du monde, peut-être que je ne reverrai plus jamais ça’, alors vous vous trompez déjà.

« Tu sais quoi faire, tu sais de quoi tu es capable. Parce que lorsque vous êtes aussi loin dans un tournoi, vous savez ce qui vous rend fort. Allez faire ça.

« Il faut se dire : ‘oui, aujourd’hui on va faire en sorte de devenir champions du monde. Ou que nous serons en finale ou en demi-finale. Cela définit le meilleur, le plus fort. Faire exactement ce qu’il faut quand ça compte. Parce qu’ils savent : c’est ce que je fais bien.

« Si vous allez sur le terrain avec de la merde dans votre pantalon, autant rester à l’intérieur. »