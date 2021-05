Arjan Bhullar devient le premier combattant d’origine indienne à remporter le titre MMA de haut niveau

Arjan Bhullar est devenu le premier combattant d’origine indienne à remporter un titre mondial dans une promotion MMA de haut niveau après avoir battu Brandon Vera pour devenir le champion du monde des poids lourds au One Championship basé à Singapour.

À One: Dangal, Bhullar a éliminé un champion des poids lourds Brandon Vera au deuxième tour et la course de cinq ans remportée par les Philippins-Américains.

Bhullar a produit une performance dominante au deuxième tour

«C’est la première fois de toute ma carrière que je me sens gazé au premier tour», a déclaré Vera dans l’interview d’après-match. «Je suis en forme, nous nous sommes entraînés, nous avons travaillé avec les meilleures personnes du monde. C’est nouveau pour moi.

Ancien lutteur, Bhullar avait remporté la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth à New Delhi en 2010 et en 2012 à Londres, il est devenu le premier lutteur libre d’origine indienne à représenter le Canada aux Jeux olympiques.

Pendant ce temps, dans la catégorie des poids atomiques féminins, Ritu Phogat a succombé à sa première défaite de sa carrière de MMA alors qu’elle se retrouvait face au non annoncé Bi Nguyen sur une décision partagée après trois tours serrés.

Après le match, Ritu est allée sur Twitter pour partager ses réflexions sur le concours. « Je ne pensais pas que j’avais perdu le match mais respectais la décision … Je suis béni après avoir obtenu un énorme soutien de vous les gars dans mon pays et dans le monde après le match d’aujourd’hui … merci à tous … La victoire et la défaite font partie du jeu la prochaine fois travaillera dur plus..Dieu vous bénisse … restez en sécurité « , a-t-elle écrit

À la suite de cette défaite, Ritu est maintenant hors du Grand Prix des huit chasseurs pour le titre ONE Atomweight qui devrait avoir lieu dans quelques semaines.

