Arizona Icecream Shop sert un record mondial de 266 saveurs de milkshake en plus d’une heure

Si vous aimez vous gaver de glaces et surtout de saveurs de milkshake et que vous êtes toujours à la recherche du meilleur point de vente qui puisse vous les servir, vous devrez peut-être faire vos valises et partir aux États-Unis. Parce que, apparemment, aucun autre point de vente au monde ne peut dépasser le glacier Snow Cap, basé en Arizona, lorsqu’il s’agit de fabriquer et de livrer une grande variété de saveurs de milkshake dans les plus brefs délais.

Si vous pensez qu’il ne s’agit que d’une déclaration jetable, laissez-nous vous informer qu’elle est officielle. Snow Cap, le glacier de Seligman, aux États-Unis, a inscrit son nom dans le record du monde Guinness en servant 266 saveurs différentes de milkshakes en seulement une heure et demie.

Cela peut déconcerter les gens car il n’y a pas autant de saveurs de milkshakes connues. Cependant, l’entreprise familiale a décidé de s’aventurer en territoire inconnu en essayant toutes les combinaisons possibles de toutes les saveurs qui existaient. Ceux-ci comprenaient des milkshakes avec des nachos, des hamburgers et d’autres collations sur le dessus exposés.

L’expérimentation de différentes combinaisons a finalement abouti à 266 saveurs différentes, qui ont été servies au menu en un temps record d’une heure et demie, comme l’ont confirmé les représentants du Guinness World Records présents sur place. Le fabricant d’huile moteur Mobil1, dont le voyage de démarrage Keep Route 66 a coïncidé avec l’événement, a partagé la nouvelle sur sa poignée.

L’entreprise de crème glacée, détenue par la famille Delgadillo, a également partagé sa réussite sur son propre compte de médias sociaux.

Plus près de chez nous, Lulu Mall à Thiruvananthapuram a également trouvé sa place dans le Guinness World Records très récemment, quand, à l’occasion d’Onam, 400 tapis de fleurs ont été posés par 2000 étudiants en seulement trois heures.

