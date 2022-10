Arizona AG donne l’accord au comté pour le décompte complet des bulletins de vote

PHOENIX (AP) – Le procureur général républicain de l’Arizona a émis un avis selon lequel les responsables du comté peuvent compter à la main tous les bulletins de vote dans au moins cinq courses à partir des élections du 8 novembre, une décision qui donne le feu vert aux responsables du GOP dans au moins deux comtés qui ont réclamé des décomptes manuels.

Les efforts pour compter les bulletins de vote à la main sont motivés par des inquiétudes infondées chez certains républicains selon lesquelles des problèmes avec les machines de comptage des votes ou la fraude électorale ont conduit à la défaite de l’ancien président Donald Trump en 2020.

La nouvelle opinion du procureur général a conduit les deux républicains du conseil de surveillance composé de trois membres du comté de Cochise à renforcer leur plan de décompte manuel de certaines courses lors des scrutins anticipés et le jour du scrutin. Ils s’étaient engagés à réduire l’effort mercredi.

En vertu de la loi de l’État, les dirigeants locaux des partis démocrate et républicain devraient fournir des centaines de volontaires pour effectuer les décomptes.

Lors d’une réunion enflammée vendredi, la superviseure démocrate Ann English a déclaré qu’elle ferait tout son possible pour empêcher le président du parti démocrate du comté de fournir ces travailleurs.

“Ce serait mon espoir le plus cher, que si j’ai une autorité, de quelque manière que ce soit, je peux convaincre le président du parti démocrate du comté de Cochise de ne pas fournir de personnes pour ce fiasco, ce sera mon intention”, a déclaré English. “Parce que je pense que chaque jour où nous discutons de cela, les gens se demandent” ce qui ne va pas avec nos élections “.”

Cela est venu après que la superviseure du GOP, Peggy Judd, a déclaré qu’elle voulait aller de l’avant, et que le républicain Tom Crosby a fortement repoussé l’opposition et les efforts de l’anglais pour arrêter le décompte complet.

“Je suis d’accord pour parler de la façon dont cela sera fait, mais tout ce que vous voulez faire, c’est faire en sorte que cela ne se fasse pas”, a déclaré Crosby. “Donc, je ne suis pas intéressé par cette discussion – je suis intéressé par la discussion sur la façon dont cela se fera.”

Samedi, le Parti démocratique du comté de Cochise a demandé s’il enverrait des volontaires pour le décompte des mains élargi à l’État partie. La porte-parole du Parti démocrate de l’Arizona, Morgan Dick, a déclaré que les responsables du parti consultaient leurs avocats sur la question.

Le parti du comté a publié samedi sur sa page Facebook qu’il était “plus que déçu du cirque d’une réunion d’hier”.

“Judd, Crosby et (l’enregistreur du comté David) Stevens sont déterminés à apaiser les négationnistes de MAGA au lieu de faire ce qui est bon pour notre comté”, a poursuivi le message.

L’opinion informelle publiée vendredi par le bureau du procureur général Mark Brnovich est intervenue alors que le conseil d’administration se battait avec la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs. Elle a averti les officiels de ne pas étendre le nombre de petites mains requis à toutes les courses car c’était illégal. Hobbs est le plus haut responsable électoral de l’État et est candidat au poste de gouverneur.

Hobbs leur a donné le feu vert pour compter à la main tous les bulletins de vote du jour du scrutin en quatre courses, mais a déclaré qu’il serait illégal de le faire pour les votes anticipés, qui représentent plus de 80% des bulletins de vote dans l’État. Les vérifications normales du dépouillement manuel requises par la loi pour garantir l’exactitude des machines de comptage des bulletins de vote ne couvrent normalement qu’un petit pourcentage des bulletins de vote.

L’avis du solliciteur général adjoint de Brnovich a déclaré que le comté pourrait compter à la main tous les bulletins de vote dans jusqu’à cinq courses.

Le bureau de Hobbs a déclaré qu’il n’était pas d’accord et que la loi ne l’autorise pas pour les scrutins anticipés.

“Avec le vote anticipé bien avancé et à moins de deux semaines du jour des élections, ces bouffonneries ne font rien de plus que créer le chaos et la confusion autour de l’élection et de la tabulation des bulletins de vote, ce qui est extrêmement irresponsable”, a déclaré un communiqué du bureau de Hobbs.

Les superviseurs du comté de Pinal, une banlieue beaucoup plus grande et en pleine croissance juste au sud du comté de Maricopa dans la région métropolitaine de Phoenix, ont également envisagé un décompte manuel. Les deux conseils ont des réunions prévues la semaine prochaine pour discuter de la question.

Les procureurs de comté républicains élus dans les deux juridictions ont averti leurs conseils respectifs qu’il n’y avait aucune autorité légale pour étendre le décompte manuel des bulletins de vote. Tout ce qui est autorisé, ce sont les petits audits manuels requis par la loi de l’État pour déterminer que les machines de tabulation des votes comptent correctement les bulletins de vote.

“Il serait illégal à ce stade de faire un décompte complet”, a déclaré mercredi le procureur du comté de Pinal, Kent Volkmer, à son conseil d’administration.

Le procureur du comté de Cochise, Brian McIntyre, a déclaré au conseil qu’il pensait également qu’un décompte complet des mains était illégal et a déclaré que le conseil et l’enregistreur du comté, David Stevens, devraient trouver des avocats extérieurs s’ils allaient de l’avant. Il a répété ce vendredi, après que le superviseur Judd eut déclaré que Brnovich avait donné le feu vert.

Il a également noté que l’effort va à l’encontre d’une doctrine juridique établie par la Cour suprême des États-Unis selon laquelle les règles et procédures électorales ne peuvent pas être modifiées à l’approche d’une élection.

Un effort pour compter à la main les bulletins de vote dans le comté rural de Nye, dans le Nevada, a été en proie à des problèmes, notamment des décomptes lents et une contestation judiciaire qui a forcé l’effort à s’arrêter jeudi soir. Les responsables du comté dirigé par le GOP se sont engagés à reprendre leurs efforts dès que possible.

Bob Christie, l’Associated Press