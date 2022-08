Arizona AG dit que la plupart des électeurs présumés morts en 2020 étaient vivants

PHOENIX (AP) – Le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, a déclaré lundi que ses enquêteurs n’avaient trouvé qu’un seul électeur mort après avoir examiné en profondeur les conclusions d’un examen partisan des élections de 2020 selon lesquelles 282 bulletins de vote auraient été déposés au nom d’une personne décédée.

La conclusion du procureur général républicain, qui se présente au Sénat américain lors de la primaire de mardi, discrédite davantage l’examen effectué l’année dernière. L’examen a été mené par une entreprise inexpérimentée, Cyber ​​Ninjas, et mené en grande partie par des partisans de Donald Trump qui croient à tort que l’élection lui a été volée.

“Nos agents ont enquêté sur tous les individus que les Cyber ​​Ninjas ont déclarés morts, et beaucoup ont été très surpris d’apprendre qu’ils étaient prétendument décédés”, a écrit Brnovich dans une lettre à la présidente du Sénat de l’État, Karen Fann, qui a utilisé son pouvoir d’assignation pour obtenir des bulletins de vote, des tabulateurs et données électorales et a embauché des Cyber ​​Ninjas pour ce qu’elle a appelé un «audit médico-légal».

Brnovich n’a pas précisé si des accusations avaient été déposées en relation avec le seul incident corroboré, et son porte-parole, Ryan Anderson, n’a pas répondu à un appel téléphonique ni à un SMS. Toutes les autres personnes répertoriées par Cyber ​​Ninjas comme décédées “se sont avérées être des électeurs actuels”, a écrit Brnovich.

Combiné avec d’autres rapports d’électeurs décédés, l’unité d’intégrité électorale de Brnovich a enquêté sur 409 noms combinés et n’a produit « qu’une poignée de cas potentiels ».

Brnovich s’est porté garant de la légitimité de l’élection immédiatement après la victoire du président Joe Biden, mais a ensuite rendu public son enquête sur les allégations des Cyber ​​Ninjas alors qu’il cherchait l’approbation de Trump pour sa campagne au Sénat. Trump a finalement publié une déclaration cinglante disant que Brnovich n’en faisait pas assez pour faire avancer ses allégations de fraude et a approuvé l’homme d’affaires Blake Masters.

Les responsables électoraux fédéraux et étatiques et le propre procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que l’élection avait été entachée. Les allégations de fraude de l’ancien président ont également été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par les juges nommés par Trump.

La revue Cyber ​​Ninjas a examiné les données, les machines et les bulletins de vote du comté de Maricopa, le plus grand de l’État. Il a produit un rapport que les experts ont décrit comme truffé d’erreurs, de biais et d’une méthodologie erronée. Pourtant, même cet examen partisan a abouti à un décompte des voix qui n’aurait pas modifié le résultat, constatant que Biden a remporté 360 voix de plus que les résultats officiels.

Jonathan J. Cooper, Associated Press