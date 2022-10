Arizona AG demande une enquête sur le groupe d’intégrité électorale

PHOENIX (AP) – Le procureur général républicain de l’Arizona, Mark Brnovich, a demandé vendredi au FBI et à l’IRS d’enquêter sur un groupe d’intégrité électorale qui prétendait avoir découvert une fraude généralisée lors des élections de 2020 mais n’a jamais fourni de preuves.

True the Vote, une organisation à but non lucratif, a collecté “des sommes considérables” en affirmant qu’elle avait des preuves d’une fraude généralisée et qu’elle aurait enfreint les lois fiscales fédérales, a écrit Reggie Grigsby, un enquêteur criminel du bureau de Brnovich, aux autorités fédérales.

Les dirigeants de True The Vote ont promis à plusieurs reprises au cours d’une année de fournir des données à l’appui de leur affirmation selon laquelle des personnes auraient collecté illégalement des bulletins de vote et les auraient livrés dans des urnes lors des élections de 2020, a écrit Grigsby.

L’affirmation était au centre de “2 000 mules”, un film démystifié qui a été promu de manière agressive par l’ancien président Donald Trump pour étayer son affirmation selon laquelle il a perdu la présidence à cause d’une fraude.

Mais la fondatrice de True the Vote, Catherine Engelbrecht, et l’entrepreneur Gregg Phillips n’ont jamais fourni les données qu’ils avaient promises au bureau du procureur général, bien qu’ils aient affirmé publiquement qu’ils les avaient, a écrit Grigsby. En juin, ils ont déclaré aux enquêteurs de l’État qu’ils avaient donné leurs données au FBI tout en disant au FBI que les documents avaient été remis au bureau du procureur général.

Les représentants de l’organisation n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires vendredi soir.

Les promesses d’enquêter et de dénoncer la fraude attirent énormément les partisans de Trump qui croient aux mensonges de l’ancien président sur les élections de 2020. Plusieurs groupes, par exemple, ont collecté plus de 5 millions de dollars pour un audit discrédité des élections de 2020 dans le comté de Maricopa, en Arizona. Cet audit a été mené par des partisans de Trump au nom des républicains du Sénat de l’État.

Les responsables électoraux fédéraux et étatiques et le propre procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que les élections de 2020 aient été entachées. Les allégations de fraude de Trump ont également été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par les juges qu’il a nommés.

Le renvoi aux enquêteurs fédéraux est notable de Brnovich, qui a placé ses enquêtes électorales au centre de sa course infructueuse au Sénat américain. La campagne de Brnovich a connu des difficultés après que Trump l’ait agressé pour ne pas avoir arrêté des personnes sur la base d’allégations discréditées de l’audit du comté de Maricopa et du film “2 000 mules”.

Jonathan J. Cooper, Associated Press