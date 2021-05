Ariya Jutanugarn licencie neuf-moins de 63 ans pour arracher la couronne Honda LPGA Thaïlande devant Atthaya Thitikul | Actualités du golf

Ariya Jutanugarn a fait neuf birdies le dernier jour

Ariya Jutanugarn a remporté sa première victoire en près de trois ans en tirant un superbe, en terminant 63 pour arracher le titre Honda LPGA Thailand à Chonburi.

Jutanugarn a commencé le dernier tour à cinq tirs derrière la leader du jour au lendemain Patty Tavatanakit, avec Atthaya Thitikul également en lice pour devenir le premier vainqueur à domicile de l’événement depuis son lancement en 2006.

Mais c’est Jutanugarn qui a remporté son 11e titre professionnel, 1015 jours après son 10e, après avoir fait pression sur les leaders avec un barrage d’oiseaux au début de son dernier tour dans un Siam Country Club frappé par la tempête.

La double championne majeure a pris d’assaut le virage en 30 et quand elle a roulé dans son huitième putt d’oiseau d’une journée extraordinaire au 12e pour atteindre 21 sous la normale, elle a suivi Thitikul d’un seul coup avec Tavatanakit luttant pour rester dans la chasse.

Tavatanakit s’est ensuite efficacement retirée de la course avec un double bogey cinq au court 12e, et Jutanugarn a raté quelques bonnes occasions dans la dernière ligne droite avant de faire un birdie à 18 pour fixer l’objectif à 22 sous, égalant Thitikul qui avait deux trous restants. .

Jutanugarn a gagné pour la première fois depuis juillet 2018

La joueuse de 25 ans a ensuite vu son attente anxieuse prolongée d’une heure lorsque des orages ont forcé les officiels à suspendre le jeu, et le retard n’a pas aidé Thitikul alors qu’elle a bogué le 17e à la reprise.

Cela l’a obligée à égaler le birdie de Jutanugarn au dernier pour forcer les séries éliminatoires, mais elle n’a pas été en mesure de mieux parer alors qu’elle se contentait d’une deuxième place de 68 et carrément pendant que son compatriote émouvant célébrait dans le club-house.

« C’est génial de pouvoir à nouveau gagner un tournoi, et c’est encore plus génial de pouvoir gagner en Thaïlande », a déclaré l’ancien n ° 1 mondial. « Mais je ne m’attendais pas du tout à gagner le tournoi parce que je je sens que j’ai eu des jours assez difficiles. «

Jutanugarn a eu une attente anxieuse après que les orages aient suspendu le jeu

Jutanugarn a également admis qu’elle était sur le point de prendre une pause prolongée du sport l’année dernière, tel était son désespoir face à sa forme au cours des deux dernières années.

« C’est tellement bon, non seulement pour la joueuse thaïlandaise de gagner, mais je dirais que j’ai vécu une période très difficile ces deux dernières années », a-t-elle ajouté. «Je ne sais pas combien de fois je me suis dit que je voulais me reposer, pas plus. Je voulais m’arrêter un moment.

« Mais j’aime beaucoup me plaindre alors je continue de dire: » J’ai fini, j’ai fini, je veux arrêter de jouer « , mais je dis juste ça. J’ai l’impression d’avoir une très bonne équipe autour de moi. Je veux dire, ils croient en moi plus que je ne crois en moi. «

Tavatanakit a profité d’un birdie, d’une finition birdie pour compléter un 70 incohérent qui l’a vue terminer sur 20 sous aux côtés de la paire coréenne So Yeon Ryu et de la triple championne Amy Yang, qui ont toutes deux tiré 64s le dernier jour.

La star américaine de la Solheim Cup, Angel Yin (66 ans), a rejoint la part de la troisième place sur 20 sous la normale, mais Caroline Masson et Lydia Ko ont toutes deux raté le podium après avoir déçu le dimanche 71.