Aritzia n’a pas de miroirs privés dans ses cabines d’essayage, et beaucoup de gens ne l’aiment pas

Pour le meilleur ou pour le pire, Aritzia profite d’un moment au soleil.

Le détaillant canadien est « la chaîne de mode la plus en vogue aux États-Unis », a déclaré Bloomberg en janvier, après que les ventes aux États-Unis aient bondi de 78% l’année dernière.

Et sur TikTok, où les fashionistas de la génération Z montrent leurs courses, #aritzia les vidéos comptabilisent plus de 1,7 milliard de vues. (Vidéos sur son célèbres vestes Super Puff ont plus de 58,9 millions, seuls).

Mais avec la renommée vient l’examen minutieux, et le détaillant de « luxe de tous les jours » a été critiqué en ligne pour, entre autres, ses cabines d’essayage sans miroir, qui obligent ceux qui essaient des vêtements à entrer dans une zone de miroir commune dotée de vendeurs s’ils veulent voir à quoi ils ressemblent.

C’est un « défilé de mode contre votre gré », dit un TikTokker.

« C’est une expérience très humiliante », a déclaré Pamela Rutledge, spécialiste de la psychologie et des médias, à CBC News.

« C’est en fait très irrespectueux envers le client. [Aritzia] essaient peut-être d’être audacieux ou modernes, ou soulignent que ce n’est pas une question de corps, mais ils font en fait exactement le contraire. »

Sans miroir depuis environ 40 ans

De telles plaintes ne sont pas nouvelles. En 2012, une femme dit au Globe and Mail elle ne s’était jamais sentie incertaine de ses courbes jusqu’à ce qu’elle essaie des vêtements devant le miroir commun du magasin Aritzia de Manhattan.

« Il y a une femme qui fait du 24 [waist] essayer le même short », a-t-elle dit. « Vous êtes obligé de vous comparer.

Un porte-parole d’Artzia a déclaré que l’approche communautaire était « un élément central de son expérience client depuis près de 40 ans ». L’entreprise a été fondée à Vancouver en 1984.

Ils permettent « un haut niveau de soutien de la part de nos conseillers en style, y compris un aperçu personnalisé du style, dans un environnement accueillant qui cultive le sens de la communauté », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

« Notre objectif principal est que chaque client se sente soutenu lors de ses visites. »

REGARDER | Les grands projets d’expansion d’Aritzia : Aritzia vise la renommée américaine Aritzia, l’entreprise de vêtements pour femmes basée à Vancouver qui est depuis longtemps un pilier au Canada, explose en popularité aux États-Unis avec des projets d’expansion majeure au sud de la frontière. Mais les experts préviennent qu’une expansion trop rapide pourrait se retourner contre eux.

Tactique de vente

Matthew Philp, professeur adjoint en marketing à la Toronto Metropolitan University, y voit une tactique de vente et de marketing.

Faire sortir un client du vestiaire donne potentiellement à deux groupes de personnes – les employés et la personne avec qui la personne peut faire ses courses – la possibilité de convaincre cette personne d’acheter les articles.

De plus, parce que les détaillants veulent que les clients présentent leurs produits en ligne, l’éclairage et l’atmosphère de la zone commune sont plus beaux sur les photos et les vidéos que l’intérieur d’un petit vestiaire, a-t-il déclaré.

« Les magasins sont devenus beaucoup plus expérientiels, et des magasins comme celui-ci mettent probablement beaucoup plus d’efforts dans le type d’atmosphère de » salle d’exposition « », a déclaré Philp.

« Ils pensent à quoi cela ressemblera plus en ligne plutôt qu’à quoi cela ressemblera spécifiquement à la personne sur le moment. »

Dans ses résultats du quatrième trimestre, posté en maiAritzia a déclaré qu’elle prévoyait plus d’expansion en 2024, avec huit nouvelles boutiques et quatre extensions ou repositionnements de boutiques, toutes aux États-Unis

L’intérieur d’un magasin Aritzia, dans le quartier Flatiron de New York, le 21 janvier. (Sean Conaboy/CBC)

« Invite le jugement »

Dans les commentaires d’un vidéo publiée par CBC sur les vestiaires sans miroir, certains acheteurs ont déclaré avoir apprécié ou même préféré l’expérience. Quelques-uns ont dit que c’était un bon marketing, d’autres ont dit qu’ils aimaient l’espace pour se déplacer et le bon éclairage.

« Plusieurs fois, j’ai vu des articles sur d’autres et j’ai demandé la même chose à ma taille », a écrit une personne.

Mais d’autres ont dit qu’ils ne magasinaient pas à Aritzia précisément à cause de ses vestiaires.

« Leur taille est petite et toute personne au-dessus d’une taille 10 ne voudra peut-être pas risquer une promenade de honte si elle ne lui va pas », a écrit une autre personne.

Sortir d’une cabine d’essayage peut être très déclencheur pour une personne souffrant d’anxiété ou d’un trouble de l’alimentation, a déclaré le Dr Susan Albers, psychologue clinicienne spécialisée dans l’image corporelle. Les gens ont tendance à se juger par rapport aux autres, a-t-elle dit, et se tenir à côté de quelqu’un peut entacher ou fausser la façon dont vous vous voyez.

« Lorsque nous nous regardons dans un miroir avec d’autres personnes autour de nous, cela invite au jugement et aux opinions d’autres personnes. Cela ne nous donne pas le luxe ou l’intimité de syntoniser notre propre opinion », a déclaré Albers.

Si vous vous sentez mal à l’aise dans une situation de vestiaire commun, Albers vous recommande de regarder autour de vous et de voir qui d’autre est là avant de vous changer, afin que vous soyez prêt. Respirez profondément lorsque vous sortez et notez ce que la tenue vous fait ressentir avant d’obtenir un visuel, a-t-elle ajouté.

« Accordez-vous à vous-même et faites confiance à votre propre jugement.

Et si vous êtes vraiment mal à l’aise, Aritzia dit que vous pouvez toujours demander un miroir – tous les magasins proposent au moins une cabine d’essayage avec un miroir permanent ou à roulettes.

« Demander un miroir est presque plus embarrassant que les miroirs communs », a écrit une personne dans un commentaire avec plus de 6 000 likes sur un vidéo TikTok populaire.