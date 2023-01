Aritzia a un moment aux États-Unis – mais peut-il être à la hauteur du battage médiatique?

Christine Collet n’avait entendu parler d’Aritzia qu’il y a environ un an, lorsqu’elle a commencé à remarquer des vidéos sur la marque dans son flux TikTok.

Aujourd’hui, Aritzia constitue plus de la moitié de sa garde-robe.

“J’ai commandé en ligne, et depuis lors, je suis devenu obsédé”, a déclaré Collet, 23 ans, coordinateur marketing et étudiant diplômé à l’Université Vanderbilt de Nashville, Tennessee.

Fondée à Vancouver en 1984, Aritzia est depuis longtemps un pilier pour les acheteurs canadiens et a régulièrement accru sa présence aux États-Unis depuis l’ouverture de deux magasins à Seattle et à Santa Clara en 2007.

La marque se porte bien ces derniers temps des deux côtés de la frontière, mais sa popularité aux États-Unis a explosé, en partie grâce à TikTok, où les vidéos sur le #effortlesspant d’Aritzia, par exemple, ont été vues plus de 20 millions de fois. Ce mois-ci, Bloomberg a appelé Aritzia “la chaîne de mode la plus en vogue aux États-Unis “, et au dernier trimestre, son chiffre d’affaires net aux États-Unis a augmenté de 58 % par rapport à l’année précédente.

Christine Collet pose dans une tenue Aritzia de la tête aux pieds. L’étudiante diplômée basée à Nashville a récemment commencé à acheter des vêtements au détaillant canadien après l’avoir vu apparaître sur son flux TikTok. (Soumis par Christine Collet)

“C’est surprenant de voir une nouvelle marque de mode sortir du Canada, mais cela semble vraiment fonctionner”, a déclaré Tim Calkins, professeur clinique de marketing à la Kellogg School of Management de l’Université Northwestern à Evanston, dans l’Illinois, qui a comparé l’invasion américaine d’Aritzia chez Lululemon au milieu des années 2000.

Cette hausse des ventes n’était pas un coup de chance ponctuel. Au cours des deux dernières années, les clients américains d’Aritzia ont triplé, les dirigeants dit aux investisseurs l’automne dernier et aujourd’hui, environ la moitié de son activité provient des États-Unis. La marque a de grands projets pour tirer parti de ce succès dans les années à venir, selon ces dirigeants, et s’attend à ce que ses magasins américains soient plus nombreux que ses magasins canadiens d’ici la fin de l’exercice 2027. .

Mais les experts disent que le fait d’être couronné la nouveauté en vogue dans le commerce de détail peut être une bénédiction et une malédiction. Cela signifie une pression pour qu’une entreprise se développe de plus en plus rapidement sans mordre plus qu’elle ne peut mâcher, ou devenir surexposée et perdre son intrigue.

La pression est accrue dans un contexte de ralentissement économique, vente au détail tiède aux États-Unis environnement et paysage imprévisible des médias sociaux, où les consommateurs peuvent se lasser d’une marque aussi vite qu’ils ont sauté dans son train en marche.

“Le défi de la croissance est très simple”, a déclaré Calkins. “À quelle vitesse pouvez-vous grandir et comment les chiffres tiennent-ils pendant que vous le faites?”

Qu’est-ce qui motive le battage médiatique

Aritzia se décrit comme “Everyday Luxury”, une catégorie qui se situe quelque part entre la mode rapide et une marque de luxe à part entière. Un body populaire, par exemple, est au prix de 58 $ tandis qu’un col roulé en laine sonne à 168 $ .

C’est un genre de vente au détail qui est devenu plus attrayant ces dernières années, a déclaré Tamara Szames, analyste de l’industrie de la mode, car les clients sont prêts à dépenser plus pour obtenir un vêtement de meilleure qualité et plus durable.

Une partie de ce qui rend Aritzia inhabituel, c’est qu’il n’y a pas qu’Aritzia. Sous le nom de la marque se trouve une écurie d’étiquettes maison, chacune orientée vers un client légèrement différent.

Tamara Szames est conseillère industrielle pour le commerce de détail au Canada chez NPD Group à Toronto. (Craig Chivers/CBC)

Quelqu’un qui magasine chez Aritzia pourrait porter Babaton au bureau, TNAction au gymnase et Sunday Best s’il s’avère qu’il s’agit d’un Gen-Zer élégant. Deux catégories — Denim Forum et Super Puff — sont dédiées au jean et une doudoune particulièrement omniprésente . Aritzia s’est même lancée dans la mode masculine avec le acquisition de la marque Reigning Champ .

En ayant une gamme aussi large, Aritzia peut plaire à différents clients ou à différents aspects de la vie d’un seul client, a déclaré Szames, et adapter son assortiment aux demandes changeantes des consommateurs – comme les vêtements de détente pendant la pandémie et les vêtements de sortie plus récemment.

“Ils sont capables de pivoter et d’être agiles – c’est à leur avantage, car nous savons que le consommateur change assez rapidement en termes de ce dont il a besoin et de ce qu’il veut”, a déclaré Szames, qui est directeur exécutif et conseiller de l’industrie pour le commerce de détail canadien chez le groupe NPD de Toronto.

AritziaTok

Comme Collet, Lindsay Mosca de Montvale, NJ, dit que la plupart de sa garde-robe ces jours-ci provient d’Aritzia – un magasin dans lequel elle n’avait jamais fait ses courses jusqu’à il y a quelques années, quand il a commencé à apparaître sur son fil de médias sociaux.

“Le pantalon Effortless a définitivement attiré mon attention”, a déclaré Masco, 29 ans, faisant référence à une paire de pantalons en crêpe taille haute très tendance sur TikTok.

Lindsay Mosca de Montvale, NJ, porte une tenue Aritzia. Le pantalon Effortless tendance sur TikTok est ce qui a attiré son attention, dit-elle. (Soumis par Lindsay Mosca)

Aritzia n’a pas rendu son PDG disponible pour une entrevue avec CBC News. Mais dans une présentation de 2022 aux investisseurs, la société décrit les clients comme ses “ principal vecteur de commercialisation ” – et note que leurs conversations en ligne ont été particulièrement puissantes.

Sur Reddit, les membres d’un groupe de 26 000 personnes débattent des styles de produits et partagent des photos de tenues. Sur TikTok, les clients publient des achats en ligne, des conseils de style et des essais – bien que tout ne soit pas positif. Les clients critiquent également certains aspects du détaillant, tels que son manque de individuel miroirs de vestiaire et client un service .

Bien que le marketing de bouche à oreille soit puissant, il est également difficile de lutter, a déclaré Calkins de la Northwestern University. Les clients aiment parler de ce qui est nouveau et intéressant, et à mesure qu’une marque devient plus connue, il est plus difficile de maintenir la conversation.

“Au début, vous êtes nouveau, et vous êtes excitant, et c’est super et tout le monde veut parler de [you]”, a déclaré Calkins. “Plus vous êtes là depuis longtemps, moins vous êtes excitant.”

Doug Stephens, analyste du commerce de détail, affirme qu’Aritzia a bien fait beaucoup de choses en tant que marque, mais qu’elle doit résister à la pression extérieure pour se développer trop rapidement dans les années à venir. (Meredith Wight)

Doug Stephens, fondateur de Retail Prophet, a déclaré que la croissance dans le domaine physique peut également présenter un risque.

Plus un détaillant possède de magasins, plus il peut être difficile de reproduire la même expérience dans chacun d’eux (en particulier sur des marchés du travail très différents), a-t-il déclaré.

Plus l’entreprise est grande, plus il peut être difficile de répondre aux préférences changeantes des clients. Et plus une marque attire l’attention, plus elle risque d’atteindre un point de fatigue.

“Quand on regarde des marques, comme Lululemon par exemple, [that] ont eu une sorte de niveau de croissance fulgurant, souvent c’est cette même croissance qui complote contre leur succès futur », a déclaré Stephens.

Projets de croissance

À court terme, Aritzia est également confrontée à la pression de l’inflation, ont déclaré les dirigeants lors de son dernier appel aux résultats, ainsi qu’à des coûts d’entreposage plus élevés après avoir reçu un afflux de marchandises commandées au milieu de problèmes de chaîne d’approvisionnement liés au COVID-19. (Lors de l’appel, la PDG de la société, Jennifer Wong, a déclaré qu’elle ne s’inquiétait pas que cela conduise à des démarques plus importantes.)

La hausse du coût de la vie a également pesé sur les portefeuilles des consommateurs. Le Wall Street Journal rend compte des ventes au détail globales aux États-Unis légèrement plongé pendant le mois de magasinage normalement occupé de décembre.

Une partie de ce qui rend Aritzia unique est sa variété de marques de conception internes, chacune orientée vers un client différent ou un aspect différent de la vie d’un seul client. (Erica Johnson/CBC)

Alors que les consommateurs de produits haut de gamme ont tendance à être plus à l’abri des pressions économiques que ceux qui achètent chez des détaillants à petit budget, la consultante en vente au détail Sonia Lapinsky dit qu’il arrive un moment où même ces acheteurs peuvent commencer à réduire leurs dépenses.

“Il y a certainement une certaine sécurité, avoir plus d’un produit haut de gamme et d’un client de luxe”, a déclaré Lapinsky, directeur général de la pratique de la vente au détail avec la société de conseil basée à New York AlixPartners.

“Mais je ne pense pas que cela signifie que [higher-end brands] sont complètement insensibles aux défis que de nombreux détaillants prévoient à l’avenir.”

À plus long terme, Aritzia s’est fixé comme objectif d’ouvrir entre huit et 10 magasins un an aux États-Unis jusqu’en 2027, selon sa dernière présentation aux investisseurs – un rythme qui, selon Stephens, n’est pas déraisonnable, si la marque peut garder un œil sur la balle.

“Il s’agit de niveaux de croissance responsables et pas seulement de se plier imprudemment aux caprices des investisseurs pour se développer d’une manière qui n’est pas responsable”, a-t-il déclaré.

Alors que la plupart des plans d’expansion immédiats d’Aritzia sont axés sur le marché américain, Wong a déclaré aux investisseurs l’automne dernier que ce n’était qu’un signe des choses à venir.

“Nous pensons que pour être une marque au succès retentissant et de renommée internationale, vous devez être célèbre aux États-Unis”, a déclaré Wong m’a dit . “Nous allons construire une masse critique aux États-Unis qui nous prépare au succès international au-delà de 2027.”