Aristote Athari : 5 choses à savoir sur la star de la ‘Silicon Valley’ qui rejoint le casting de ‘SNL’

Aristote Athari était l’un des trois nouveaux joueurs annoncés avant la saison 47 de « Saturday Night Live ». Il rejoint le casting de comédie emblématique avec Sarah Sherman et James Austin Johnson.

Saturday Night Live revient pour sa 47e saison le samedi 2 octobre ! Alors que le spectacle mettra en vedette tant de membres de la distribution préférés des fans de retour pour une autre année d’hilarité, le spectacle a également présenté trois jeunes talents comiques: Aristote Athari, James Austin Johnson, et Sarah Sherman. Aristote a eu beaucoup d’expérience dans la comédie au cours des 10 dernières années dans une variété de rôles, et c’est certainement excitant de le voir rejoindre le casting de la série classique. Découvrez ici tout ce que vous devez savoir sur Aristote !

Aristote a joué un rôle récurrent dans la « Silicon Valley »

Alors qu’Aristote a joué un certain nombre de rôles dans des courts métrages vidéo, des émissions de télévision et des films, son rôle le plus célèbre est certainement d’avoir joué Gabe sur HBO. Silicon Valley. Son personnage est apparu dans cinq épisodes de la comédie classique moderne. Gabe était la feuille comique de Kumail Nanjiani Dinesh Chugtai ! Autre que Silicon Valley, Aristote est également apparu dans le sketch show Tête de chèvre avec l’avenir acte patriote Star Hassan Minhaj. Il a également joué le rôle principal de Derrick dans La coopérative.

Il fait de la comédie debout

Sans surprise, Aristote ne se limite pas à la comédie à sketches ! Il a également joué en stand-up, et il a même eu la chance de raconter des blagues sur Comedy Central, où a eu lieu une routine hilarante sur la peur de sa mère ! Bien qu’il puisse aussi certainement se débrouiller avec juste un microphone, il s’est également produit en solo au prestigieux festival d’humour Just For Laughs, où il a hilarant travaillé avec des foules en tant que comédien généré par ordinateur.

Il anime le podcast « This Is Americans Live »

Aristote a lancé son podcast C’est les Américains en direct de retour en juin 2021, qu’il anime avec un autre comique Andy Harris ! L’émission est diffusée sur iHeartRadio et Will Ferrell Réseau de podcasts Big Money Players. On dirait qu’il parodie le podcast populaire Cette vie américaine. « Rejoignez les comédiens d’improvisation Aristotle Athari et Andy Harris sur This Is Americans Live, un podcast de comédie improvisé dans le style de votre émission de narration préférée d’une certaine station de radio publique. Chaque semaine, l’animateur Ari, le producteur Andy et un contributeur spécial utilisent les invites d’un générateur de phrases aléatoires pour improviser de fausses histoires vraies remplies de fausses personnes réelles, en trois actes », indique la description de l’émission.

Il s’est marié juste avant de devenir ‘SNL’

Le même jour, Aristote a été annoncé en tant que membre de la distribution pour la prochaine saison de SNL, il a également partagé de magnifiques photos de son mariage sur son Instagram. Il s’est jeté sur sa femme Maura Grace, qui est photographe, et a montré son enthousiasme à l’idée de faire partie de l’institution de la comédie dans sa légende. «Aujourd’hui, je peux célébrer les deux plus grandes choses qui me soient jamais arrivées. Épouser la femme de mes rêves [Maura Grace] et obtenir le travail de mes rêves [at SNL] Je me suis pincé un nombre record de fois », a-t-il écrit.

Il a aussi travaillé dans les coulisses

Alors qu’Aristote a obtenu son nom et son visage en jouant de nombreux rôles et en se tenant debout, il est également passé derrière la caméra à plusieurs reprises, selon son IMDb. En plus de travailler sur d’innombrables courts métrages vidéo, il a également été producteur-conseil pour Patriot Act avec Hasan Minhaj, ainsi qu’un réalisateur d’émissions spéciales comiques de Boulangerie bouton de rose (Poings de whisky) et Drew Lynch (commotionné).