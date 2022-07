Aristocrat éblouit le paysage culturel des casinos français

Le sigle choisi pour refléter l’esprit d’une entreprise dévoile l’ambition qu’elle s’est donnée. “Aristocrat” signifie que le pouvoir va aux meilleurs.

Aujourd’hui, cette société australienne des jeux est le deuxième fabricant mondial de logiciels de jeux de casino, juste derrière International Game Technology USA. Mais sa stratégie de conquête du marché français, depuis une décennie, intrigue les observateurs et joueurs de l’Hexagone.

Des jackpots explosifs forgent la réputation d’Aristocrat

Leonard Hastings Ainsworth a livré “Le Clubman”, 1ère machine à sous d’Aristocrat, en 1953. Ses bandits manchots sont arrivés en Europe et en Amérique dès les années 1960.

Aristocrat Leisure tire ses lettres de noblesse des gains faramineux associés à son nom. La Maison est très fière que ses machines fassent la une des journaux à ces occasions.

Le 5 janvier 2022, Jeannine L., de Spring au Texas, empoche 800 000 $ sur la célèbre machine Legend Buffalo.

Gloria, en visite au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Tampa (tribu Seminole de Floride) avec 50 $ en poche, a gagné 2 millions de dollars en 18 jours en exerçant ses talents sur Dragon Link avec un jackpot progressif.

Brian parie 5 $ sur Caribbean Gold Dollar Storm, machine à jackpot progressif avec cinq niveaux de jackpots et de bonus, et repart avec 112 000 $

Rachel jouait à Buffalo Grand, d’Aristocrat Gaming, une machine à sous progressive du Delta Down Casino de LA, lorsqu’elle remporta un jackpot de plus de 664 000 $ en pariant 3,75 $.

Investir dans la pierre du casino et briller au firmament de la VR

Le jeu en ligne a-t-il relégué le casino terrestre au musée des antiquités ? Ou, sans ancrage dans le réel, toute construction virtuelle n’est-elle que le miroir des vanités ?

Aristocrat répond à la question par une stratégie duale :

l’entreprise développe des machines à sous conçues pour les casinos traditionnels,

Depuis 2011, elle innove, via des unités dédiées, pour les casinos en ligne.

Un concessionnaire exclusif en France

En 2012, en pleine mutation, Aristocrat accorde sa confiance à SFC2a de Créteil, qui réussit à placer la marque au rang de n°1 en moins de 3 ans.

En 2015, Aristocrat s’inscrit dans la rénovation du Casino de Châtel-Guyon pour la Société Française des Casinos : marquer son empreinte dans le patrimoine historique est aussi fort que d’être coté à l’ASX de Sydney pour ses performances en ligne. C’est le choix de l’équilibre sur le vecteur-temps.

La restauration du Casino-Théâtre Belle-Époque de Châtel-Guyon complète la refonte du centre de cette ville thermale.

La cité se situe en plein cœur des volcans d’Auvergne, au bord de la Limagne, plaine parmi les plus fertiles de France, haut-lieu tectonique et patrimoine mondial, selon l’UNESCO. Difficile d’être plus proche de la France éternelle.

A l’intérieur de l’édifice, les slots meublent la moitié de l’espace, avec les jeux Aristocrat comme Temple of the Tiger™ sur écran Viridian™, Wonder 4™ ou Sky Rider™.

Le contrepoids à cette stratégie d’ancrage consiste à assurer une omniprésence sur les marchés de l’innovation.

Pixel United et Aristocrat Gaming : deux divisions, un seul objectif

Pixel United, fer de lance de l’évolution mobile

Renforcé par les acquisitions de Plarium, Big Fish et Product Madness, Aristocrat continue d’amplifier ses ambitions mobiles, grâce au rachat de Futureplay, Playsoft ainsi que de start-up en Finlande et à Barcelone en 2021.

Ces studios, regroupés sous le label Pixel United, ont leur siège à Londres et font vivre 3 000 salariés dispersés dans plus de 20 studios dans le monde.

Sept titres Pixel United se classent dans les 100 meilleurs aux États-Unis, attirant quotidiennement sept millions de joueurs.

Aristocrat Gaming collectionne les distinctions

Aristocrat gaming a obtenu 10 récompenses internationales cette année.

C’est le premier fournisseur mondial de jeux de casino, de technologies innovantes et de solutions d’expérience client. Il fournit des solutions de bout en bout à des partenaires dans plus de 300 juridictions du monde.

Malgré des conditions d’exploitation amoindries et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, à cause de la pandémie, il a connu une croissance de 41% au premier trimestre 2021.

Aristocrat, du casino terrestre aux applications mobiles

L’ancienneté d’Aristocrat fait sa force, en tant qu’entreprise qui a les pieds “sur terre”, dans les casinos terrestres du monde entier.

A partir de 2011, Aristocrat entreprend la conception de logiciels de casinos en ligne et d’applications mobiles, grâce à ses nombreuses années d’expérience acquise dans la connaissance des machines à sous et des jeux de table des établissements traditionnels.

Cette polyvalence, d’un bout à l’autre du spectre de l’univers des jeux, contribue à sa réussite exceptionnelle en France.