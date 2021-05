Arindam Bhattachary, vainqueur de l’ISL «  Golden Glove  », devient un guerrier de première ligne 2 semaines après la perte de sa mère

Arindam Bhattacharya connaît le sentiment d’être la «dernière ligne de défense» et le chagrin quand il est violé, que ce soit le sport ou la vie. Le gardien de l’ATK Mohun Bagan et le vainqueur du «Golden Glove» de cette année ne savaient pas ce qui l’avait frappé lorsque sa mère a succombé. à COVID-19 il y a seulement deux semaines. Ayant perdu ses deux parents en l’espace d’un an, Arindam était en colère contre la vie en général avant que les dévastations autour de lui ne lui fassent comprendre qu’il est temps de se lever, de sortir en deuil et d’être compté dans ce lutter contre le virus redouté.

Après avoir effectué la cérémonie du shraddh de sa mère, l’une des stars de la Super League indienne organise maintenant des bouteilles d’oxygène, fournissant de la nourriture en tant que «guerrier de première ligne» pour son club local «Atlanta», situé dans la région de Golf Road de South Kolkata.

«Je sais ce que c’est que de perdre sa mère à cause du COVID-19. En moins d’un an, j’ai perdu mes deux parents. Rester enfermé à la maison aurait pu être la chose la plus facile pour moi, mais j’ai ensuite senti comment je pouvais faire une différence et j’ai donc rejoint le club « , a déclaré Arindam à PTI à propos de rejoindre le combat avec son club qui a été » COVID « en sécurité à la maison pour les patients positifs.

Pour quelqu’un qui a apprécié le vacarme dans les stades, Arindam a passé au moins 15 nuits blanches alors que sa mère se battait dans une bataille perdue à l’hôpital.

Le cri de bouteille d’oxygène, d’hommes et de femmes inconsolables au crématorium a changé sa vie pour lui.

«Les 15 derniers jours ont été comme 15 ans pour moi – tant de nuits blanches, cet environnement horrible à l’hôpital, le silence du crématorium. Ma vie était au point mort. Je sentais que je ne pouvais plus le supporter avant d’avoir décidé de lutter contre cette pandémie depuis la ligne de front », a déclaré le joueur de 32 ans.

Le gardien de l’ATK Mohun Bagan, qui n’a concédé que 19 buts avec 10 feuilles blanches et 59 arrêts en 23 matches cette saison, est maintenant pleinement impliqué avec son club local, parrainant des bouteilles de nourriture et d’oxygène pour les personnes touchées et a exhorté les autres à se joindre à la mission en une publication Facebook.

Le club dispose de neuf lits et 26 bouteilles d’oxygène disponibles et est également enrôlé auprès de la Kolkata Municipal Corporation pour faciliter l’admission des nécessiteux.

«Notre rôle est essentiellement de traiter les patients qui ne peuvent pas être pris en charge en isolement à domicile mais qui en même temps ne nécessitent pas d’hospitalisation immédiate. Jusqu’à présent, 14 se sont rétablis du club et trois-quatre ont été transférés à l’hôpital », a déclaré Arindam.

Il pense que c’est probablement la bénédiction de sa mère d’avoir pu voir les gens se rétablir et retourner chez leurs proches et chers.

«Je me sens vraiment en paix lorsque je vais au club et que je parle aux patients, leur pose des questions sur leur bien-être. Un jour, une jeune fille a demandé des bandes dessinées et nous nous sommes facilement arrangés. Ces petites choses font vraiment une différence », a-t-il déclaré.

Ils fournissent également de la nourriture gratuitement à 200 personnes par jour dans la région du sud de Kolkata, aux familles infectées par le virus.

Arindam était censé s’envoler pour les Maldives avec l’équipe ATKMB pour leur match de Coupe AFC il y a quelques jours, mais avait décidé de l’ignorer pour être avec sa mère malade.

Produit de la Tata Football Academy, Arindam faisait partie de l’équipe indienne pour la Coupe d’Asie 2019 aux Emirats Arabes Unis.

Après ses performances constantes au niveau des clubs, il a d’abord été choisi pour l’équipe indienne U-19 en 2005, puis a fait ses débuts dans l’équipe indienne U-23 contre l’Afghanistan lors du championnat SAFF 2009.

Il a remporté la I-League avec Churchill Brothers en 2008-09 avant de déménager à Mohun Bagan lors de la saison 2012-13, pour revenir à Churchill Brothers et remporter la Coupe de la Fédération en 2014.

Dans l’ISL, Arindam a travaillé au FC Pune City et au Mumbai City FC avant de rejoindre l’ATK en 2018, où il s’est rapidement imposé comme le gardien de but de premier choix du club.

