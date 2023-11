Arik Armstead des 49ers voit l’avantage du passage de Steve Wilks à l’écart – NBC Sports Bay Area & California

SANTA CLARA — La décision a été prise pour le coordonnateur défensif des 49ers, Steve Wilks, de laisser le confort du stand des entraîneurs dans l’environnement parfois chaotique de la ligne de touche.

Wilks a déclaré qu’il pensait qu’il était plus pratique d’appeler un jeu depuis la boîte. Mais l’entraîneur Kyle Shanahan a conseillé à Wilks qu’il était peut-être plus avantageux d’être proche des joueurs au cours d’un match.

Le plaqueur défensif Arik Armstead, l’un des capitaines des 49ers, a tiré profit de ses expériences avec les anciens coordonnateurs défensifs des 49ers, Robert Saleh et DeMeco Ryans.

“Je pense que dans le passé, moi personnellement et j’ai vu d’autres personnes communiquer avec Saleh et DeMeco”, a déclaré Armstead sur 49ers Talk. “Cela a parfois été utile.”

Wilks a l’habitude d’entraîner le secondaire, donc Armstead comprend pourquoi Wilks aurait pu vouloir une vue aérienne du terrain.

“Je sais que l’entraîneur Wilks vient de l’arrière, des arrières défensifs, et je suis sûr que c’est formidable pour lui de pouvoir avoir une vue d’ensemble de l’arrière, en termes de couverture et ce genre de choses”, a déclaré Armstead.

Le plan prévoit que Wilks soit sur la touche pour le match de la semaine 10 des 49ers contre les Jaguars de Jacksonville.

Et Armstead pense qu’il s’agit d’une opportunité pour les joueurs d’avoir davantage leur mot à dire au cours du jeu.

“Je pense que ce serait formidable de voir comment cela se passe, afin que nous puissions avoir plus de communication et parler au leader de notre défense”, a déclaré Armstead. « Même en attaque et à tous les niveaux de la défense, nous pouvons avoir de meilleures lignes de communication. Je peux communiquer ce que je vois depuis la ligne O et des choses qui peuvent être utiles.

Wilks, à sa première saison en tant que coordonnateur défensif des 49ers, a fait l’objet d’un examen minutieux alors que les 49ers entamaient la semaine de congé sur une séquence de trois défaites consécutives.

Lors de matchs consécutifs contre Kirk Cousins ​​du Minnesota et Joe Burrow de Cincinnati, la défense des 49ers a accordé 63 passes complétées sur 80 tentatives de passes (79 %) pour 661 verges avec cinq touchés et aucune interception.

De plus, les 49ers n’ont enregistré que trois sacs au cours de ces deux matchs et n’ont pas non plus été excellents contre la course.

Armstead a déclaré qu’il pensait qu’il faudrait un peu de temps pour ramener les choses là où elles étaient dans le passé. Et il a souligné qu’il y avait également des appels pour la tête de Saleh, après ses deux premières saisons en tant que coordinateur défensif. Finalement, lui et Ryans ont mis à profit leurs succès avec les 49ers pour devenir entraîneur-chef respectivement avec les Jets de New York et les Texans de Houston.

“Si vous regardez l’histoire, les gens n’étaient pas trop chauds envers Saleh, les gens n’étaient pas trop chauds envers DeMeco quand il a commencé”, a déclaré Armstead. « Et vous regardez où nous en sommes arrivés, nous figurons parmi les cinq meilleures défenses depuis 2019, et nous le sommes toujours maintenant.

« Notre objectif est d’être n°1, et nous allons travailler pour y arriver. Cela prend parfois un peu de temps, mais il faut continuer à travailler, croire les uns aux autres et trouver des moyens de s’améliorer.

