Les données Spotify Wrapped tant attendues pour l’année 2020 sont ici. La plate-forme de streaming la plus populaire au monde suggère qu’Arijit Singh, Tanishk Bagchi et Neha Kakkar sont les artistes les plus écoutés en Inde sur Spotify cette année. BTS est le seul artiste international parmi les 5 meilleurs artistes pour l’Inde, avec Pritam terminant le top 5. Spotify dit que BTS au numéro 4 dans les charts de popularité indique le suivi croissant de la musique K-pop dans le pays. Dans la liste des artistes féminines les plus écoutées en Inde, Neha Kakkar, Shreya Ghoshal, Asees Kaur, Tulsi Kumar et Dhvani Bhanushali font partie du top 5.

Dans le monde, les artistes les plus streamés sont Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD et The Weeknd. Le rappeur portoricain Bad Bunny occupe la première place avec plus de 8,3 milliards de streams cette année, après la sortie de son album YHLQMDLG en février. À l’échelle mondiale, les artistes féminines les plus populaires pour 2020 sont Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa et Halsey.

En Inde, les morceaux les plus diffusés pour l’année 2020 sont Shayad »d’Arijit Singh, Pritam et Irshad Kamil; piste internationale «Falling» de Trevor Daniel; «Ghungroo (From« War »)» d’Arijit Singh, Shilpa Rao, Kumaar et Vishal-Shekhar; «Tujhe Kitna Chahne Lage (extrait de« Kabir Singh »)» par Arijit Singh et Mithoon; et enfin «Makhna» par Asees Kaur, Tanishk Bagchi, Yasser Desai et Ozil Dalal.

Globalement, «Blinding Lights» de The Weeknd a été la chanson la plus écoutée avec près de 1,6 milliard de streams cette année. Viennent ensuite «Dance Monkey» de Tones And I et «The Box» de Roddy Ricch. Dans le top 5 figurent «Roses – Imanbek Remix» d’Imanbek et SAINt JHN et «Don’t Start Now» de Dua Lipa.

En termes de tendances d’utilisation, Spotify dit qu’il y a eu une augmentation de 1400% des listes de lecture sur le thème du travail à domicile (WFH). Signe de la façon dont les choses se sont déroulées cette année avec plus que sa juste part du temps passé à la maison, les données de Spotify suggèrent qu’il y a une augmentation de 50% du nombre de stylistes bricoleurs créant des listes de lecture de coupe de cheveux à la maison, une croissance de 430% pour le thème du jardin. listes de lecture et un pic de 40% dans les listes de lecture sur le thème du nettoyage à domicile. La playlist Spotify Black Lives Matter a enregistré plus de 64 millions de flux. Spotify dit que plus d’utilisateurs de Spotify dans la tranche d’âge de 18 ans à 24 ans ont écouté un podcast cette année. Il s’avère que le moment le plus populaire pour diffuser de la musique en continu se situe entre 6h et 9h dans le monde.