Arijit Singh interagit avec les habitants alors qu’il fait ses courses sur un scooty; sa simplicité vous séduira [Watch]

Arijit Singh est l’une des célébrités les plus humbles et les plus simples que vous rencontrerez ces jours-ci. Le chanteur est l’un des êtres les plus aimés à travers le monde et pourtant, il n’a aucune attitude ou n’est jamais aéré sur son statut de célébrité ou sa manie de fan. Arijit Singh a fait des tournées à travers le pays et a captivé tout le monde avec son chant. Et quand il ne fait pas de concerts ou n’enregistre pas de chansons, il est un simple gars du Bengale. Oui, tu l’as bien lu. Une vidéo d’Arijit Singh devient virale en ligne dans laquelle on le voit sortir son scooter pour faire ses courses.

Arijit Singh fait ses courses en scooter

La vidéo d’Arijit Singh dans un sarouel ample et un t-shirt a attiré l’attention de tout le monde dans l’actualité du divertissement. Le chanteur est à Murshidabad, sa ville natale du Bengale occidental, vivant une vie simple avec sa famille. Le chanteur a été pris en photo en sortant et en se dirigeant vers son scooter garé. Il a interagi avec les habitants autour alors que l’un d’eux cliquait sur sa vidéo. Le chanteur de Kesariya leur demande s’ils vont bien. Il met alors son sac d’épicerie dans son scooter et s’en va.

Regardez la vidéo d’Arijit Singh interagissant avec ses voisins alors qu’il fait ses courses ici :

Arijit Singh est plus Bengali que la plupart des Bengalis ?pic.twitter.com/H7Y4oanPvF Ayush (@abasu0819) 24 mai 2023

Sa simplicité est stupéfiante, non ? Arijit est l’une des personnes les plus gentilles que vous puissiez rencontrer. Ses vidéos de concerts en sont la preuve. Outre son chant, Arijit est populaire parmi ses fans pour sa gentillesse et sa simplicité. Il y a quelques jours à peine, vous l’auriez vu faire des millions de gagas rien qu’avec sa voix et le voici maintenant, ramenant l’épicerie à la maison. C’est pourquoi les fans l’aiment d’autant plus. Le chanteur est le plus attaché à ses racines malgré sa renommée mondiale.

Incident d’un fan d’Arijit Singh

Il y a quelques jours à peine, Arijit Singh a été impliqué dans un incident. Un fan venu assister à son concert à Aurangabad l’a tiré alors qu’il se produisait sur scène. Arijit avait arrêté le concert et l’avait réprimandée, mais poliment. Il lui a fait comprendre que s’il n’allait pas bien, personne ne pourrait profiter de son concert. La main d’Arijit avait commencé à trembler et a été scotchée plus tard. Les fans s’inquiétaient pour le chanteur. Il va bien maintenant.