Arijit Singh gagne les cœurs en éduquant poliment un fan qui l’a entraîné lors d’un concert; dit : ‘Vous devez venir de l’Antarctique mais…’

Arijit Singh exécuté dans Aurangabadc’est, Chhatrapati Sambhajinagar la nuit dernière. Arijit Singh est l’un des rares musiciens à avoir des fans dans le monde entier. La voix mélodieuse d’Arijit transcende les gens dans un monde différent. Arijit jouit en effet d’une popularité mondiale et les gens viennent de loin pour le regarder et l’entendre chanter en direct. Ses concerts sont désormais parmi les plus populaires. Et récemment, un fan a tiré la main d’Arijit pendant qu’il jouait. Arijit n’a pas laissé passer l’acte et il a poliment formé le fan et pour la bonne raison. La vidéo de la même chose devient virale en ligne en ce moment.

Fan de l’école Arijit Singh pour l’avoir tiré fort au milieu de sa performance lors d’un concert

Arijit Singh est l’un des artistes fantastiques que nous avons dans le pays. Non seulement il chante, mais il se déplace également dans la salle de concert pour interagir avec ses fans. Et c’est ce qui s’est passé lors de son concert d’hier soir qui s’est tenu à Chhatrapati Sambhajinagar, mais il est devenu rapidement indiscipliné lorsqu’un fan, dans un moment d’excitation, a tiré la main d’Arijit. Et le chanteur a bloqué le concert par la suite et a formé le fan pour le faire.

Arijit Singh a demandé au fan de monter sur scène. La femelle, semble-t-il, a refusé et a été vue en train de parler à Arijit alors qu’il voulait faire passer son message pour tout le monde. Arijit n’arrêtait pas de demander au fan de l’écouter ainsi que son raisonnement. Il lui dit qu’elle le tirait. Le chanteur a avoué qu’il se débattait. Lorsque le fan a continué à parler, Arijit a déclaré qu’il n’était pas quelqu’un qui blâmerait les autres comme ça. Il dit qu’il comprend qu’elle s’amusait mais s’il n’est pas capable de jouer, comment va-t-elle en profiter ? Il lui dit que ses mains tremblent et lui demande s’il doit partir. Il lui fait comprendre qu’elle est une adulte et lui demande de l’avoir tiré. Arijit ajoute qu’il est venu pour tout le monde ici et aime tout le monde. La vidéo a fait les gros titres de l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo d’Arijit Singh scolarisant un fan pour l’avoir tiré ici :

L’homme est allé chanter, pas pour se faire mal. Vous allez aussi écouter de la musique, lui serrer la main si vous en avez l’occasion, lui parler. S’il vous plaît, n’agissez pas comme ça. Il parlait toujours poliment au gars, même lorsque la personne se conduisait mal. #ArijitSingh #ArijitSinghLive @Atmojoarjalojo pic.twitter.com/rSTSDumuOp Patriote – Arijit Singh (@WeAreArijitians) 7 mai 2023

Les fans ont partagé la vidéo et félicité le chanteur pour l’avoir traitée de manière si polie. En même temps, les gens partagent leurs réflexions et demandent aux fans de faire un peu attention à de telles choses. Le chanteur s’est produit en direct pendant environ 4 heures non-stop. Une image de la main bandée d’Arijit devient également virale en ligne.

En souhaitant un prompt rétablissement, Arijit ! Bon rétablissement!