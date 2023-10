Arijit Singh demande à Anushka Sharma de poser pour son appareil photo lors du match de Coupe du monde Ind vs Pak, sa réaction devient virale

Outre Arijit Singh et Anushka Sharma, plusieurs autres célébrités de Bollywood telles que Sunidhi Chauhan et Shankar Mahadevan ont assisté hier au match de la Coupe du monde Inde contre Pakistan.

L’affrontement entre l’Inde et le Pakistan lors de la Coupe du monde ODI masculine 2023 au Narendra Modi Sadium à Ahmedabad, dans le Gujarat, a été une affaire de stars avec plusieurs célébrités de Bollywood présentes. Anushka Sharma, l’épouse du frappeur indien vedette Virat Kohli, Arijit Singh, Shankar Mahadevan et Sunidhui Chauhan ont atteint le stade pour montrer leur soutien aux Men In Blue.

Aujourd’hui, une vidéo devient virale sur Internet dans laquelle on voit le chanteur Arijit demander une photo à l’actrice de Rab Ne Bana Di Jodi tout en regardant le match. Anushka a joyeusement posé pour Singh en montrant un signe de victoire. Le clip est très populaire sur les réseaux sociaux et a été partagé par plusieurs comptes paparazzi. En réaction, un internaute a écrit : « Anushka devrait prendre sa vidéo car il est plus talentueux et plus célèbre qu’elle, un homme si humble », tandis qu’un autre a ajouté : « Moment Fanboy pour Arijit Singh ».

En parlant du match, l’Inde a facilement battu le Pakistan par 7 guichets alors qu’elle poursuivait l’objectif de 192 au 31e. Le lanceur indien Jasprit Bumrah a été désigné homme du match pour son sort enflammé au cours duquel il a remporté deux guichets au cours de ses sept overs et n’a accordé que 19 points.

Après le 12e match du tournoi, l’Inde est en tête du classement avec 6 points en trois matches tandis que le Pakistan est à la quatrième place avec 4 points en autant de matches. Alors que l’équipe dirigée par Rohit Sharma jouera ensuite contre le Bangladesh à Pune jeudi, l’équipe dirigée par Babar Azam affrontera l’Australie à Bangalore vendredi.





La phase de groupes de la Coupe du monde de cricket ICC 2023 se terminera le 12 novembre, suivie des deux demi-finales le 15 novembre à Mumbai et le 16 novembre à Calcutta et de la finale le 19 novembre à Ahmedabad.

