Arijit Singh chante Pasoori de Coke Studio lors d’un concert et les fans n’en ont jamais assez

L’engouement pour Pasoori d’Ali Sethi et Shae Gill, qui est l’une des chansons les plus tendances en Inde actuellement, ne semble pas se terminer. Alors que beaucoup sont occupés à publier au moins une vidéo avec la chanson en arrière-plan, d’autres sont heureux de faire des bobines d’eux-mêmes dansant sur la chanson. Au milieu de tout cela, le très mélodieux Arijit Singh a fait tomber ses fans éperdument après avoir chanté la chanson lors de son concert live à Mumbai. La version soul a maintenant laissé les internautes en admiration totale. L’utilisateur d’Instagram Aayushman Sinha a publié une vidéo de la même chose.

“Soirée surréaliste, ambiance surréaliste ! @arijitsingh a peut-être le plus grand catalogue de hits mais il se fait toujours un devoir de couvrir la musique qu’il aime et apprécie ! #Pasoori a une nouvelle interprétation et mon garçon, c’est beau !”, lit-on dans la légende. Il a également tagué les chanteurs pakistanais Ali Sethi et Shae Gill. Regardez par vous-même :

Sortant tout droit des portes de Coke Studio, Pasoori est devenu une sensation instantanée et orne toujours plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Plus tôt, la chanteuse néerlandaise Emma Heesters a chanté une reprise pour le même. Emma est populaire pour partager diverses reprises de chansons révolutionnaires. Emma chantant le crochet de Pasoori a recueilli des milliers de vues et de goûts. La légende avec la bobine avait “Pasoori” associé à un emoji coeur rouge. Il disait en outre: «Il était temps pour une nouvelle bobine. Alors, quelle chanson voulez-vous entendre ensuite ? »

Les internautes ont adoré la couverture de Pasoori partagée par Emma. Un utilisateur a déclaré qu’il s’agissait de la “meilleure version de Pasoori sur tout Internet”. De nombreux utilisateurs ont suggéré des chansons qu’Emma devrait choisir pour ses prochaines couvertures. Les utilisateurs n’ont pas eu tort d’inonder le message d’Emma de suggestions, car le domaine d’Emma est assez vaste en matière de langue. Elle couvre non seulement des chansons en anglais et en hindi, mais s’est également essayée au télougou et au tamoul. Non seulement cela, mais elle a récemment partagé une reprise des excuses d’AP Dhillon, qui est devenue une chanson punjabi à succès.

