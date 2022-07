Arijit Singh chantant ‘Kesariya’ en concert avant sa sortie fera disparaître votre blues du lundi

Après beaucoup d’anticipation et une longue attente, l’hymne d’amour d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor “Kesariya” est enfin sorti dimanche. Le numéro romantique qui a réussi à garder le pays accroché avec ses notes magiques voit la chimie grésillante entre Ranbir Kapoor et Alia Bhatt.

Alors que beaucoup ont apprécié cette chanson sur leurs écrans de télévision, peu de gens ont eu de la chance lorsque le chanteur lauréat du National Award, Arijit Singh, a chanté la chanson lors de son concert en direct dans la nuit du samedi 16 juillet à Sydney. Les vidéos de ce concert ont maintenant émergé sur les réseaux sociaux.

La chanson de deux minutes cinquante-deux secondes raconte l’histoire d’amour d’Isha et Ayan, et comment ils se confessent leur amour à l’endroit spirituel de Varanasi. Voici un extrait du concert live d’Arijit :

Kesaria | Arijit Singh en direct Sydney ❤️🙈#ArijitSingh #Kesariya KESARIYA SONG TMRW pic.twitter.com/VkidMQn51a — FANS ARIJITIENS (@arijitianfans) 16 juillet 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir 90,7 000 vues. Les internautes ont été émerveillés en écoutant sa voix magique. “J’ai eu la chair de poule”, a écrit un utilisateur de Twitter. Beaucoup ont également dit que la vidéo semble plus apaisante que la chanson réelle. “Cela semble tellement apaisant contrairement à la chanson réelle”, a écrit un utilisateur.

Chanté par Arijit Singh, Kesariya a été écrit par Amitabh Bhattacharya. La musique de l’hymne d’amour a été composée par Pritam. Bien que le teaser de la chanson ait fait l’unanimité, faisant que tout le monde se demande ce qu’il y avait dans le magasin pour tous, le titre intégral a cependant réussi à en diviser quelques-uns. Plus précisément, le morceau “Love Storyya”.

La chanson Kesariya est spéciale pour de nombreuses raisons, car c’est la première chanson du film qui verra Alia et Ranbir se romancer et c’était près de la date du mariage de Ralia qu’Ayan a sorti le teaser de la chanson. Le teaser présentait Ranbir et Alia en train de romancer les ghats Ganga de Varanasi et cela a laissé leurs fans les encourager. L’alchimie entre le couple était attachante et c’est ce qui a conquis le cœur des fans.

