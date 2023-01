Ariel Winter porte une robe verte sexy pour son 25e anniversaire : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Earl Gibson III/Shutterstock

Quelques jours après avoir célébré son 25e anniversaire à Las Vegas, Famille moderne alun Ariel Hiver est allée sur Instagram pour partager quelques clichés sexy de sa somptueuse soirée en ville. “25 ans + 2 jours Merci beaucoup @xslasvegas @wynnlasvegas @jasminmedar J’ai fêté mes 25 ans avec mes personnes préférées dans ma ville préférée”, a-t-elle légendé le carrousel de photos le 30 janvier. mini robe verte signée Retrofete. L’actrice a coiffé ses tresses blondes platine vers le bas, les a séparées au milieu et les a laissées se draper sur son corps. Tellement Chic!

Après avoir partagé les photos de son week-end d’anniversaire, bon nombre des 5 millions de followers et d’amis d’Ariel ont inondé la section des commentaires de souhaits d’anniversaire et de compliments pour la starlette. Hitmaker “Leave” Jojo, 32 ans, a même pris soin de laisser un mot à sa chère amie. “Tellement magnifique, joyeux anniversaire, bébé précieux”, a-t-elle écrit, tandis que l’actrice Sophie Reynolds n’a pas pu s’empêcher d’ajouter: “Cette blonde.” L’un des fans d’Ariel a souligné le signe astrologique de la jeune femme de 25 ans et a noté que c’est pourquoi elle est si géniale. “Pas étonnant que je reçois de bonnes vibrations de votre part, vous êtes aussi un Verseau”, ont-ils écrit.

Les célébrations d’anniversaire surviennent près d’un mois après qu’Ariel a célébré son anniversaire de trois ans avec son petit ami, Luc Benward27. Ariel est allée sur Instagram le 4 janvier pour partager une publication romantique d’elle-même se penchant pour un baiser avec le Cloud 9 acteur. “3 ans et 3 jours avec mes poots”, a-t-elle légendé le message. Bien sûr, le joueur de 27 ans s’est également assuré de se rendre sur son Instagram pour commémorer l’anniversaire du 3 janvier. “Joyeux 3 ans mon beau lapin”, a-t-il sous-titré la photo de baiser en noir et blanc avec Ariel.

Luke et sa petite amie ont récemment célébré Noël avec leurs adorables six chiens et ont partagé leurs photos de carte de Noël via Instagram le 25 décembre 2022. “Joyeux Noël”, Ariel a légendé le message avec divers émojis de flocons de neige, de cœurs et de chiens. Dans les clichés, Ariel portait une combinaison à carreaux, que Luke et tous les chiots portaient également ! Les Sofia la première star est un grand défenseur du sauvetage des chiens et s’est même rendu sur Instagram pour sensibiliser le public à la question le 20 mai 2022. “Joyeux #NationalRescueDogDay ! Comme vous le savez tous, je suis extrêmement passionnée par les chiens de sauvetage, alors aujourd’hui je célèbre des chiots de sauvetage adoptables comme ceux-ci et je soutiens l’un de mes sauvetages préférés @wagsandwalks », a-t-elle légendé le message.

Ariel est devenue célèbre pendant son passage dans la série Famille moderne, dans lequel elle a joué de 2009 jusqu’à la finale de l’émission en 2020. Certaines de ses costars célèbres incluent Julie Bowen52, Ty Burrel55, Sarah Hyland32, et Sofia Vergara50. Depuis lors, elle a joué dans d’autres projets de M. Peabody et Sherman, La dernière star de cinéma, Batman : Le retour du chevalier noir, partie 2, et plus. Elle et Luke sont liés de manière romantique depuis l’été 2021 et vont clairement très bien !

