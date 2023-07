Ariel Winter a appelé Lance Armstrong pour ses commentaires sur Ant-Trains – Hollywood Life

Ariel Hiver repoussé contre un ancien cycliste de Lance Amstrong position sur les athlètes transgenres dans le sport lors d’un nouvel épisode de Des étoiles sur Mars. Alors que Lance, 51 ans, a détaillé sa suggestion de faire participer les athlètes trans dans une catégorie distincte, de nombreuses autres stars de la série l’ont appelé pour sa position. Alors que le moment n’était pas inclus dans le spectacle, le patineur artistique et ancien Danser avec les étoiles gagnant Adam Ripon, 33, a déclaré que le Famille moderne l’actrice de 25 ans l’a appelé pour son implication dans le scandale du dopage après la conversation.

Lance a évoqué la conversation sur les athlètes trans lors d’un segment de l’émission. Alors qu’il était assis dans un espace commun, l’ancien vainqueur du Tour de France s’est souvenu d’un podcast où il avait été interrogé sur les athlètes trans dans le sport. « L’un de mes employés les plus importants, ils sont en transition. Ça ne me pose pas de problème. Je l’aime. Allons-y, dit-il. « Vous voulez faire la transition ? Faisons-le. Vous avez votre propre catégorie. Nous allons avoir une toute nouvelle division. Nous allons vous célébrer comme nous célébrons tout le monde. Allons-y. En quoi est-ce injuste ? »

Chanteur Tinashe a expliqué pourquoi les personnes trans contesteraient la suggestion de Lance de créer une division unique pour elles. « Pour moi, je pense que nous devons juste nous soucier de savoir si vous altérez les gens, ce n’est pas bon pour leur santé mentale », a-t-elle déclaré, avant d’expliquer que l’altérisation consiste à « les exclure des mêmes espaces et endroits que tout le monde ».

Après le commentaire de Tinashe, Ariel a réitéré ce qu’elle avait dit. « Vous ostracisez les personnes qui ne rentrent pas dans les catégories », a expliqué l’actrice. Dans une interview, Adam a expliqué que la conversation avait changé l’ambiance de l’émission. « Ces commentaires ici dans cette expérience ont complètement changé l’énergie et ont complètement changé l’orientation, et je ne les oublierai jamais », a-t-il déclaré.

Pendant une grande partie de la conversation, Ariel avait l’air visiblement mal à l’aise, et après coup, Adam a affirmé qu’elle avait appelé Lance en face à cause de son utilisation de stéroïdes, ce qui lui avait arraché bon nombre de ses titres lors d’une interview avec La bête quotidienne. « Elle marche jusqu’à Lance et dit: » J’ai oublié que tu as triché. J’avais oublié que sept titres et une médaille d’or olympique vous avaient été retirés pour avoir été à la tête d’un réseau de dopage. Et ma mâchoire est sur le sol – je ne peux pas croire qu’elle dise réellement cela », a-t-il déclaré au point de vente.

Plus tôt dans l’interview, Adam a montré qu’il n’était pas du tout d’accord avec la position de Lance, tout en l’appelant pour le scandale du dopage. « Je veux des athlètes trans [present]je veux des gens qui font des recherches là-dessus [to be there], et des gens qui sont de vrais partisans de voir le sport féminin réussir. Je n’ai pas besoin d’entendre ce que le plus grand tricheur de l’histoire américaine a à dire sur ce qu’il pense être un avantage injuste », a-t-il déclaré.

