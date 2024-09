Ariel Pink dénonce le journaliste impliqué dans le scandale RFK Jr. « Qui a menti au monde » à son sujet

Comme si le scandale RFK Jr./Olivia Nuzzi n’était pas déjà assez étrange, il s’avère maintenant qu’Ariel Pink est quelque peu impliquée. Vendredi, le musicien indépendant controversé a publié des captures d’écran d’anciens messages privés avec la journaliste, affirmant qu’elle avait « menti au monde » à son sujet.

Jeudi, les nouvelles cassé que Magazine New York La journaliste Olivia Nuzzi a eu une relation personnelle avec l’ancien candidat à la présidentielle RFK Jr. alors qu’elle couvrait l’élection de 2024. Hier, Pink a révélé que Nuzzi lui avait envoyé un message privé le jour de la prise d’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 pour clarifier s’il était là. La carrière de Pink a mal tourné depuis qu’il a été repéré au Capitole ce jour-là. Son label l’a rapidement laissé tomber, et il est passé à autre chose. Tucker Carlson pour se plaindre de la cancel culture. Ses réponses à Nuzzi n’ont pas été très utiles ; il a prétendu qu’il n’était pas là et a ajouté : « Il n’y a pas eu de vérité à mon sujet depuis des années – mais vous croirez ce que vous lisez et entendez et plus vous vérifierez les faits pour découvrir la vérité, plus vous serez ostracisé. »

Dans la légende, il a écrit : « le journaliste qui a menti au monde à mon sujet. Ne s’est jamais excusé, ne s’est jamais rétracté. À ce jour, aucun effort de la part d’AUCUN média pour se racheter d’avoir répandu des mensonges à mon sujet et ruiné ma vie. 4 ans. » Voir les captures d’écran ci-dessous.