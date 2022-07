Aribo réalise son rêve de Premier League après avoir rejoint Southampton

Londres (AFP) – Joe Aribo a déclaré qu’il avait réalisé l’ambition de sa vie de jouer en Premier League après avoir obtenu samedi un transfert à Southampton des Rangers.

L’international nigérian a marqué 26 buts en 149 apparitions pour les géants de Glasgow au cours des trois dernières années, y compris lors de la finale de la Ligue Europa alors que les Rangers ont perdu aux tirs au but face à l’Eintracht Francfort en mai.

Aribo a également remporté la Scottish Premiership et la Scottish Cup et a remercié les Rangers pour “un voyage incroyable au sein de ce club spécial”.

Cependant, le milieu de terrain de 25 ans a admis que l’attrait de l’élite anglaise était trop grand après avoir conclu un accord pouvant atteindre 10 millions de livres sterling (12 millions de dollars).

« Je suis vraiment excité pour le voyage. La Premier League est la meilleure ligue du monde », a déclaré Aribo sur le site Web de Southampton.

“Je le regarde depuis que je suis un jeune garçon, ça a toujours été un objectif pour moi de jouer ici et de montrer ce que je peux faire sur cette scène.

« C’est une sensation incroyable, un rêve devenu réalité.

“C’est là que je voulais être depuis que j’étais un enfant qui grandissait en jouant, alors dire que je suis ici maintenant est vraiment excitant.”

Aribo dans la cinquième signature des Saints de la fenêtre de transfert après les gardiens de but Gavin Bazunu et Mateusz Lis, le défenseur allemand Armel Bella-Kotchup et le milieu de terrain prometteur Romeo Lavia.

“Nous pensons que Joe peut apporter de l’énergie et de la créativité à nos côtés”, a déclaré le patron de Southampton, Ralph Hasenhuttl.

“Il a déjà joué beaucoup de matchs dans sa carrière, à un très haut niveau, et ses performances en Ligue Europa prouvent qu’il a la qualité pour jouer en Premier League.

“C’est une grande ambition pour lui, et il a soif de montrer à tout le monde qu’il peut le faire.”