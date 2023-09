Ariane Tabatabai-Iran a signalé des liens qui incitent les législateurs à chercher des réponses

Un haut responsable du Pentagone qui a travaillé auparavant pour Robert Malley, l’envoyé spécial du Département d’État en Iran dont l’habilitation de sécurité a été suspendue plus tôt cette année, aurait fait partie d’une opération d’influence douce créée et gérée par des responsables de Téhéran.

Mardi, de hauts législateurs du Capitole ont envoyé au secrétaire à la Défense Lloyd Austin une lettre exigeant des réponses sur l’emploi d’Ariane Tabatabai au ministère de la Défense et ses relations avec le régime iranien.

Mme Tabatabai est une universitaire irano-américaine qui travaille désormais comme chef de cabinet de Christopher P. Maier, secrétaire adjoint à la Défense du Pentagone pour les opérations spéciales et les conflits de faible intensité. Elle avait auparavant travaillé pour le Département d’État.

« Le régime iranien représente l’une des plus grandes menaces pour la sécurité nationale des États-Unis, l’Iran est le plus grand État soutenant le terrorisme, leurs mandataires ont tué des Américains et ils tentent activement d’assassiner plusieurs anciens responsables américains », a déclaré Mike Rogers, président de la commission des services armés de la Chambre des représentants. , Républicain de l’Alabama, a déclaré dans un communiqué.

Mme Tabatabai figurait en bonne place dans une enquête publiée mardi par le site d’information Semafor qui la liait à « l’Initiative des experts iraniens » – un effort créé par le ministère iranien des Affaires étrangères pour améliorer l’image de Téhéran à l’étranger, en particulier en ce qui concerne le programme nucléaire suspect du pays.

Les enquêteurs de Semafor ont déclaré avoir fouillé dans les détails de l’Initiative des experts iraniens après avoir obtenu une cache de correspondance et de courriels du gouvernement iranien. Ils ont déclaré que les informations qu’ils ont découvertes indiquaient que Mme Tabatabai « s’était renseignée » auprès du ministère iranien des Affaires étrangères à au moins deux reprises avant d’assister à des événements de politique de sécurité. En 2014, elle leur a raconté qu’elle devait témoigner devant le Congrès sur l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, négocié par l’administration Obama et répudié par le président Trump trois ans plus tard.

Selon Semafor, Mme Tabatabai a également parlé à Mostafa Zahari, chef du groupe de réflexion interne du ministère iranien des Affaires étrangères, d’un article qu’elle a publié dans le Boston Globe qui minimisait l’idée selon laquelle Téhéran cherchait un programme nucléaire afin de créer armes.

Le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, a déclaré qu’il trouvait les informations faisant état d’une prétendue opération d’influence iranienne « indescriptiblement troublantes ».

« Les Américains se demandent à juste titre pourquoi l’administration Biden est si amicale avec le régime iranien, et pourquoi les responsables de l’administration Biden ont si résolument permis le progrès nucléaire iranien et le terrorisme », a déclaré mardi M. Cruz. « Ces rapports et courriels suggèrent une vaste opération d’influence iranienne qui va jusqu’au sommet de l’administration. »

Mardi, un responsable du Pentagone a simplement déclaré que Mme Tabatabai avait été « minutieusement et correctement contrôlée » comme condition de son emploi au ministère de la Défense.

« Nous sommes honorés de la voir servir », a déclaré le responsable.

Le porte-parole du Département d’État, Matt Miller, s’est montré plus dédaigneux à l’égard de ces allégations, déclarant aux journalistes que l’histoire de Semafor ressemblait à un récit de choses qui se sont produites il y a près de dix ans, dont la plupart impliquent des personnes qui ne travaillent pas actuellement pour le gouvernement.

Sans mentionner le nom de Mme Tabatabai, il a ajouté : « Le seul responsable actuel du gouvernement américain que j’ai vu mentionné dans cet article a critiqué l’Iran à plusieurs reprises avant de rejoindre le gouvernement et a fait l’objet d’une enquête approfondie pour obtenir une habilitation de sécurité. avant de rejoindre le Département d’État.

La lettre de mardi du représentant Rogers et du représentant Jack Bergman, républicain du Michigan et président du sous-comité du renseignement et des opérations spéciales du panel, a déclaré que les « liens étroits » de Mme Tabatabai avec le régime iranien devraient la disqualifier pour un poste dans un domaine aussi sensible que opérations spéciales et conflits de faible intensité.

« Le bureau… supervise bon nombre des opérations et programmes les plus sensibles du département, y compris ceux visant à contrer les activités malveillantes de l’Iran à travers le monde », ont écrit les législateurs.

Le sénateur Cruz a déclaré que tous les responsables du gouvernement américain liés aux courriels présentés dans l’article de Semafor devraient voir leur habilitation de sécurité retirée jusqu’à ce que les allégations soient entièrement résolues.

Le Département d’État n’a toujours pas fourni de réponse claire sur les raisons pour lesquelles l’habilitation de sécurité de M. Malley, un architecte clé de l’accord nucléaire initial de 2015, a été révoquée au printemps.

Les espoirs de M. Biden de relancer l’accord initial après le retrait unilatéral de M. Trump ont été frustrés à plusieurs reprises depuis son entrée en fonction en janvier 2021, bien que Washington et Téhéran aient convenu la semaine dernière d’un échange de prisonniers qui comprenait également le dégel de 6 milliards de dollars en Iran. fonds détenus dans les banques sud-coréennes.