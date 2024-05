Ariana Madix s’est sentie « piégée » par les producteurs de Vanderpump Rules lors de la réunion

La star de « Vanderpump Rules » pense que les producteurs ont été déçus qu’elle ne soit pas tombée en panne lors de la finale, alors « nous allons riposter en faisant cela maintenant, dans un endroit où elle est contractuellement obligée d’être ici ».

Ariana Madix s’exprime après la troisième et dernière partie de l’explosif Règles de Vanderpump Retrouvailles de la saison 11.

Madix était une invitée du Manque de respect podcast, co-animé par Castmate Katie Maloney et Dayna Kathan, où elle a parlé franchement de ce quatrième moment de mur lors de la finale de la saison de la série.

Alors que les acteurs ont reçu des projections des épisodes restants de VPR Avant de filmer les retrouvailles, les producteurs ont caché les dernières minutes de la finale de la saison 11 – qui a vu Madix s’éloigner des caméras après s’être sentie obligée d’avoir une conversation avec son ex-petit-ami, Tom Sandoval — et je l’ai examiné lors des retrouvailles pour obtenir les réactions en direct des acteurs, ce que Madix et Maloney pensaient être des représailles.

« C’était très pointé vers moi. C’était comme : ‘Eh bien, nous l’avons piégée dans cette pièce maintenant. Nous n’avons donc pas obtenu ce que nous voulions obtenir.’ [in the finale] », a déclaré Madix. « Nous n’avons pas réussi à la briser IRL [in real life] sur le moment. Nous allons donc riposter en faisant cela maintenant, dans un endroit où elle est contractuellement obligée d’être ici, et essayer de forcer ce moment maintenant. »

Elle a poursuivi : « Et c’est génial. J’ai pleuré. [Are] vous êtes heureux maintenant? »

Maloney, quant à lui, a déclaré que cela « semblait méchant », ajoutant: « Cela ne m’a pas affecté. Cela n’a affecté personne d’autre de la même manière que cela allait l’affecter. »

Le nouveau Île d’amour États-Unis L’animatrice a déclaré que cela faisait encore plus mal après avoir donné ce qu’elle pensait être « la meilleure fin à ce que cette saison aurait pu avoir à ce moment-là en partant ».



« C’était réel et c’était excitant à regarder », a ajouté Madix. « Désolé, si vous ne regardez cela que du point de vue d’une bonne télé-réalité, je vous ai donné une bonne télé-réalité. »

Madix a poursuivi en disant qu’elle pensait que les producteurs de la série essayaient de forcer une conversation entre son Sandoval – ce qu’elle n’était pas prête à faire – avec le copropriétaire de la sandwicherie Something About Her, notant qu’une scène qui la voyait juste « Rester là » à écouter Sandoval « aurait été un couronnement ennuyeux pour une saison ennuyeuse, pour être honnête. »

Maloney « a également « détesté la fin de tout cela », y compris le casting montrant les dernières minutes de la saison lors des retrouvailles.

« Je détestais qu’ils attendent pour nous montrer cinq minutes parce que j’étais comme, ça semble méchant, et c’est juste méchant envers Ariana. » a-t-elle réitéré.



Cela a également rouvert certaines blessures parmi les acteurs un an après l’affaire Sandoval qui a fait la une des journaux, tendant encore davantage les relations entre Madix et Lala Kent – qui pensait que Madix ne faisait pas tout son possible dans la série en étant plus « honnête » et en n’ayant pas ces conversations inconfortables – il en était de même avec le copropriétaire de TomTom, qui affirmait que Madix parlait négativement de ses camarades dans les coulisses. .

Règles de Vanderpump a été mis en pause après la finale, sans savoir quand les caméras reprendront. Et pour l’instant, on ne sait pas si Madix reviendra pour une potentielle saison 12, ou si Sandoval le fera d’ailleurs.