Ariana Madix fond en larmes après que le casting de Vanderpump Rules ait vu le quatrième moment du mur à la Réunion

Ariana pleure après avoir appris ce que les ex Tom Sandoval et Lala Kent ont dit à son sujet dans la finale, ce qui a incité Sandoval à fondre en larmes et à finalement s’excuser de l’avoir trompée, tandis qu’Ariana riposte aux affirmations « blessantes » de Lala.

La dernière partie du Règles de Vanderpump les retrouvailles ont été émouvantes, laissant plusieurs acteurs en larmes alors qu’ils regardaient les derniers instants de la saison 11. final ensemble.

Lors des retrouvailles de mardi, Ariana Madix, Tom Sandoval, Lala Kent, et le reste du groupe a réagi aux dernières minutes de la saison en temps réel, Ariana s’effondrant après avoir vu Sandoval et Lala briser le quatrième mur et partager leurs véritables opinions sur Ariana.



Comme les fans s’en souviennent, lors de la finale explosive, Sandoval a tenté de parler avec Ariana lors d’une soirée à San Francisco, mais elle a refusé, avant de s’énerver avec le producteur exécutif de la série à propos de sa réticence à lui parler devant la caméra. Elle a ensuite quitté l’événement avec son petit ami, Daniel Wai, avant que Sandoval et Lala ne s’en prennent à Ariana pour son comportement, brisant le quatrième mur alors que les caméras tournaient toujours. Sandoval a affirmé que son ex « putain de roi parle de conneries » sur tout le monde, tandis que Lala a affirmé qu’Ariana « pense maintenant qu’elle est Beyoncé » et est devenue « Dieu ».

Après son départ, Sandoval a été entendue dans un moment chaud au micro en train de parler à l’EP – disant que sa sortie était « bonne pour moi », avec un rire.

« Exactement », a déclaré Ariana au groupe à la fin du clip, avec l’animateur Andy Cohen puis lui demandant de réagir à ce qu’elle vient de regarder.

« Beaucoup de ce qui a été dit était vraiment blessant. C’est moi qui ai été honnête. La blessure que j’ai ressentie, je l’ai ressentie si profondément, et je ne suis pas là pour qu’il mette cette histoire d’aqueduc », a-t-elle déclaré, commençant à comprendre. étouffé.

« Vous me connaissez assez bien pour savoir que ce n’est pas jouer », a répondu Sandoval, devenant lui-même ému.

« Cependant, je ne le fais pas. Je ne le fais pas », a ajouté Ariana, ce à quoi Sandoval a dit à son ex en larmes: « Tu me connaissais. Tu me connaissais, Ariana. »

Elle a ensuite appelé Sandoval pour ce qu’il avait dit à son sujet dans la finale, auquel il a ensuite souligné les choses négatives qu’il avait dites à son sujet l’été dernier, lorsque la saison 11 a été filmée, se déroulant quelques mois seulement après les mois secrets de Sandoval. longue liaison avec Rachel Léviss venu à la lumière.

Ariana a fait valoir que ce qu’elle avait dit à propos de Sandoval tout au long de la saison était valable « compte tenu de ce que j’ai vécu trois mois auparavant ».

« Vous m’avez donné exactement raison ! » s’est-elle exclamée alors qu’elle et son ex se parlaient, faisant référence à ses commentaires à la fin de la finale. « Je veux juste que tu sois loin de moi », a ajouté Ariana en larmes. « Je veux juste que tu partes ! Et je ne veux pas être dans une position où je suis forcé. »

Sandoval a déclaré que c’était « leur travail » de se parler devant la caméra, avant qu’Ariana n’affirme que son ex avait eu l’occasion de lui parler hors caméra, mais ne l’avait pas fait. Elle a ajouté qu’elle pouvait « avoir cette conversation avec tout le monde », mais qu’elle n’était « pas en mesure » d’en avoir une avec Sandoval.

« Et puis cette dernière petite chose, ‘Eh bien, c’est bon pour moi.’ C’est juste là. J’étais à ce moment-là, j’étais sur le point d’être utilisée, je me disais : « Ça va être son moment de pleurs à Miami avec moi », a-t-elle dit à son ex, faisant référence au moment de 2014. il a braillé les yeux devant Kristen Douté.

Sandoval a tenté de se défendre en affirmant que sa réaction était réelle, affirmant qu’il était « une personne très émotive ». Katie Maloney » est ensuite intervenue, expliquant que sa meilleure amie « lui parlait de lui avoir menti pendant sept mois et de baiser son amie dans son dos » et qu’il avait une « double vie ».

Ariana et Sandoval étaient d’accord sur le fait que leur relation « n’était pas parfaite », ce pour quoi ce dernier s’est ensuite excusé auprès de son ex. (Il convient de noter qu’Ariana a affirmé à plusieurs reprises au cours de la saison 11 que Sandoval ne s’était jamais excusé, alors qu’il avait affirmé l’avoir fait.)

« Je veux juste te dire que je suis désolé. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que tu ne le feras pas. Je sais que tu ne veux pas être avec moi », a déclaré Sandoval en larmes. « Quelle que soit notre relation – la bonne, la mauvaise, quoi que tu aies fait, quoi que j’ai fait – cela n’a pas d’importance. Tu ne méritais pas ça, et je suis vraiment désolé du fond du cœur, Ariana. Je le regrette, chaque putain de jour, je le porte comme un signe de honte, j’ai fait la chose que j’avais dit que je ne te ferais jamais.



« Vous avez également amené une putain de personne dans nos deux vies d’une manière très foutue, et cette salope doit parler de moi tout le temps », a déclaré Ariana, continuant de pleurer, apparemment. faisant référence à Rachel et à son podcast, Rachel devient voyou. « Et tu as fait ça ! »

« Je veux juste être loin de toi », a-t-elle ajouté, ce à quoi Sandoval a dit qu’il comprenait. « Je vous souhaite le meilleur et je vous donnerai certainement votre espace. »

Andy a ensuite demandé à Ariana sa « réaction à ce que Lala a dit » à son sujet dans les derniers instants de la saison, ce qui a incité Ariana à pleurer plus fort.

« Cela me fait très mal. C’est vraiment le cas parce que j’essayais tellement, et puis j’ai l’impression que c’est notre travail de vivre nos vies, et je vis de manière authentique en m’éloignant de cela », a-t-elle déclaré, à travers des sanglots. ajoutant que cela n’aurait pas été « réel » si elle était restée et avait parlé à Sandoval.

Entre-temps, Scheana Shay a déclaré qu’elle « comprenait parfaitement » la frustration de Lala due au fait que son ex, Randall Emmetl’a trompée et comment tout le monde dans la série a réagi par la suite.

« Autant que je suis reconnaissante qu’Ariana ne vive pas ce que j’ai vécu », a expliqué Lala. Je suis un peu ennuyé, et c’était fou de voir que tout le monde disait certaines choses sur la façon dont Ariana a changé, et j’ai essayé de lui transmettre ça et je me suis fait arrêter, et je me sentais isolé parce que personne d’autre ne voulait s’exprimer à ce sujet et j’avais vraiment l’impression d’avoir des conversations seule. »

Après avoir expliqué pourquoi elle aime filmer Règles de Vanderpumpelle a déclaré qu’elle était « livide » le soir de la fête à San Francisco.





« Je suis désolée si je t’ai blessé, mais je maintiens ce que j’ai dit », a-t-elle dit à Ariana, ajoutant qu’elle « sanglotait régulièrement ».

« J’adore filmer avec vous les gars, et vous foutez le camp et je veux vous incendier tous », a poursuivi Lala en fondant en larmes.

« C’était difficile parce que je comprenais d’où je venais, mais je me disais : ‘Pourquoi est-ce qu’elle peut dicter comment ça se passe alors que je n’ai jamais pu dicter ? » elle a ajouté.

Ariana, quant à elle, a expliqué en larmes : « Je ne pense pas que je suis Beyoncé. Je ne pense pas que je suis Dieu », avant de noter que son départ était « beaucoup plus intéressant » que sa conversation avec Sandoval.