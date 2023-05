Voir la galerie





Crédit d’image : MTV

Les fans peuvent toujours s’attendre à quelque chose de sauvage lorsqu’ils regardent les MTV Movie and TV Awards, et bien qu’il n’y ait pas eu de public en direct, le Règles de Vanderpump les acteurs ont apporté leur A-game lors de l’émission de dimanche. Le Golden Popcorn Award de la « Meilleure équipe de réalité à l’écran » a été décerné à Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, et Lala Kent. Toutes les dames, à l’exception de Lala, ont fait un pré-enregistrement vidéo d’acceptation pour remercier les fans pour leur soutien (voir ci-dessous).

⭐️ L’ÉQUIPE DE RÊVE ⭐️ Ariana Madix, @MusicKillsKateScheana Shay et Lala Kent de #PumpRules sont votre meilleure équipe de réalité à l’écran ! #MTVAwards pic.twitter.com/rXRuT1MC83 – Récompenses de cinéma et de télévision (@MTVAwards) 8 mai 2023

« Wow, la meilleure équipe à l’écran », s’est exclamée Katie dans le clip. « Merci beaucoup, MTV, et surtout à tous ceux qui ont voté pour nous. » Scheana s’est assurée de crier l’équipe de production et l’équipe dans son discours d’acceptation. « L’équipe, ce n’est pas que nous. Nous avons toute une équipe de production derrière nous qui rend ce spectacle possible. Et c’est tellement excitant ! Nous avons gagné la meilleure équipe grâce à vous, les fans, merci beaucoup d’avoir voté », a plaisanté la beauté brune. Enfin, Ariana, qui s’est séparée de sa co-star Tom Sandoval en mars, a également exprimé sa gratitude pour le prix.

« Merci merci merci. Nous avons traversé tellement de hauts et de bas en tant qu’amis, et évidemment, cela a été une période très tumultueuse de toutes nos vies », a-t-elle déclaré, faisant apparemment référence au scandale de la tricherie avec Tom et Raquel Léviss. « Mais nous sommes vraiment à notre meilleur lorsque nous nous réunissons en équipe. » Lala, pour sa part, s’est retirée de la vidéo en solidarité avec la grève de la Writers Guild of America, par Hebdomadaire américain. « Je suis tellement honorée d’être nominée cette année et reconnaissante à tous mes fans qui ont voté, mais j’ai décidé de rester à la maison pour soutenir les nombreux écrivains qui travaillent dur et qui méritent d’être rémunérés équitablement », a-t-elle déclaré en partie à Le journaliste hollywoodien.

Cette année, l’actrice Drew Barrymore48 ans, devait accueillir la populaire remise des prix, cependant, trois jours avant le spectacle, elle a choisi de débrancher le concert d’hébergement pour soutenir la grève en cours de la Writers Guild of America, par Variété. « J’ai écouté les scénaristes, et afin de vraiment les respecter, je vais éviter d’accueillir les MTV Movie & TV Awards en direct en solidarité avec la grève », a déclaré la personnalité de la télévision dans le communiqué du 4 mai.

« Tout ce que nous célébrons et honorons à propos des films et de la télévision est né de leur création. Et jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée, je choisis d’attendre mais je surveillerai de chez moi et j’espère que vous vous joindrez à moi. Je remercie MTV, qui a vraiment été l’un des meilleurs partenaires avec qui j’ai jamais travaillé », a poursuivi son message. « Et j’ai hâte de faire partie de cela l’année prochaine, quand je pourrai vraiment célébrer tout ce que MTV a créé, qui est un spectacle qui permet aux fans de choisir à qui les prix vont et qui est vraiment inclusif. »

Le premier baiser de Josie Grossie s’est passé un peu comme ça 💋🐻 #MTVAwards pic.twitter.com/tO4JdYC9gs – Récompenses de cinéma et de télévision (@MTVAwards) 8 mai 2023

Drew a quand même fait une apparition pendant le contenu préenregistré de l’émission, en fait, elle a adorablement repris son rôle emblématique de Josie Geller du film de 1999, Jamais été embrassé (voir au dessus). De nombreux acteurs et personnalités de la télévision impressionnants ont été nominés pour les trophées Golden Popcorn cette année, notamment Le dernier d’entre nous étoile Bella Ramseyactrice Florence Pougsensation pop Styles Harry, Joseph Quinn, Kéké Palmer, Riley Keough, Rudy Pankowet plus.

Chaque année, les MTV Movie and TV Awards récompensent les stars qui ont eu un impact supplémentaire sur les fans grâce à leur travail au cinéma ou à la télévision. Parmi les gagnants notables de la cérémonie de 2022, citons Tom Holland: Spider-Man : Pas de retour à la maison, Zendaya: Euphorie, Scarlett Johansson: Veuve noire, et beaucoup plus. La cérémonie de 2023 a eu lieu le dimanche 7 mai à 20 h HE et a présenté une émission préenregistrée car Drew n’a pas animé. Plutôt que d’avoir un hôte de remplacement, le réseau a opté pour du contenu préenregistré et a également choisi de ne pas avoir d’audience en direct.

