Ariana Madix a une nouvelle appréciation pour Andy Cohen après avoir animé la réunion de « Love Island »

Son chapeau est au « roi » des retrouvailles, Andy Cohen.

Ariana Madix a révélé à Page Six qu’elle avait pris une page du livre du grand Bravo quand est venu le temps de modérer ses propres retrouvailles pour la saison 6 de « Love Island USA », qu’elle a décrite comme « très intense ».

Lorsque nous avons rencontré la star de « Vanderpump Rules » jeudi soir à Los Angeles à DirecTV Gets Real avec People & Entertainment Weekly, nous lui avons demandé si elle avait une « nouvelle appréciation » pour Cohen, qui a animé des centaines de réunions d’émissions de télé-réalité au fil des ans. , dont 11 pour « Règles de Vanderpump ».

« Oh, toujours! » Madix – qui a accueilli l’événement de jeudi – a répondu.

Jocelyn Prescod/Paon

Getty Images

« Et il m’a donné les meilleurs conseils au préalable. Il a simplement dit : « N’ayez pas peur d’y aller, d’être vous-même et d’y apposer votre propre empreinte. » Évidemment, il a fait tellement de retrouvailles. Il en est littéralement le roi ! C’était donc vraiment incroyable de pouvoir obtenir des conseils de sa part avant de le faire. »

Mais Madix, 39 ans, n’a pas seulement modéré les retrouvailles de la saison 6 de « Love Island USA », diffusées le mois dernier ; elle a animé le barrage d’épisodes qui l’ont précédé.

C’était un double rôle de rêve pour l’ancienne barman, qui nous a confié que « Love Island » était toujours son émission préférée.

Mais contrairement à la série de concours de rencontres Peacock dans le confort de son canapé, où elle peut librement exprimer ses opinions sur les candidats, Madix a admis qu’elle devait « absolument » faire preuve d’une certaine retenue devant les caméras.

Charles Sykes/Bravo

John Salangsang/Shutterstock pour Dotdash Meredith

« En tant qu’hôte, vous avez la possibilité de ressentir ce que vous ressentez et d’avoir un peu votre propre opinion, mais en même temps, vous devez être aussi impartial que possible », a-t-elle expliqué.

«C’est parfois difficile parce que vous regardez toutes ces choses se produire, et vous souhaitez que tout le monde trouve l’amour, et vous souhaitez que tout le monde soit traité correctement. Mais bien sûr, la vie arrive.

La carrière de Madix a décollé après que la liaison choquante de son petit-ami de l’époque, Tom Sandoval, avec Rachel « Raquel » Leviss, ancienne de « Vanderpump Rules », ait été révélée en mars dernier.

Nicole Weingart/Bravo

Nicole Weingart/Bravo

Depuis lors, Madix est apparue dans une poignée de publicités, a participé à « Dancing With the Stars », a publié un livre, a joué dans la comédie musicale de Broadway « Chicago » et a ouvert une sandwicherie – en plus de décrocher le très convoité concert de « Love Island ». .

Après son chagrin très public, la belle blonde a recollé les morceaux de sa vie et a retrouvé l’amour de manière inattendue avec le gourou du fitness basé à New York, Daniel Wai, qui reste à la fois son petit ami et son entraîneur personnel.

Bien que Madix ait toujours été en forme, elle a montré un physique incroyablement ciselé lors de l’animation de la saison 6 de « Love Island USA », qui a été filmée pendant six semaines aux Fidji.

Ben Symons/Paon

Getty Images pour SoFi

« Il faut vraiment manger correctement. Il n’y a aucun moyen de contourner ce problème. J’ai appris cela », nous a dit Madix. « Et [Wai] écrit mes séances d’entraînement pour moi.

« Mais aussi, quand j’étais aux Fidji », a-t-elle pris soin de noter, « j’allais au gymnase tous les jours parce que je n’avais rien d’autre à faire. »

Bien que Madix ait déclaré que les choses avec Wai, 41 ans, se passaient « bien », elle a refusé de révéler s’il apparaîtrait dans la saison 12 de « Vanderpump Rules ».