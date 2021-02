Le dernier exploit du musicien? Elle a remporté son 20e titre Guinness World Records.

Guinness World Records a annoncé la semaine dernière que la plus récente distinction de Grande était « la plupart des chansons à faire leurs débuts au numéro 1 du Billboard Hot 100 », avec cinq de ses chansons en tête des charts.

« Ce qui rend son récent record si extraordinaire, c’est que Grande est actuellement la seule artiste à l’avoir accompli dans l’histoire », a écrit Guinness World Records sur son site Web le 2 février. « Ses triomphes proviennent des progrès impressionnants qu’elle a accomplis. dans le secteur du divertissement, qui a commencé à l’adolescence. «

Certains des autres titres notables de Grande Guinness World Records incluent:

Piste la plus diffusée sur Spotify en une semaine (femme)

La plupart des abonnés sur Spotify (femme)

Premier acte solo à occuper simultanément les trois premières places du classement des célibataires américains

Le plus grand nombre d’entrées simultanées dans le Top 40 du classement des célibataires américains par une artiste féminine

Le morceau le plus diffusé sur Spotify en une semaine

La plupart des abonnés pour un musicien sur YouTube (femme)

L’album pop le plus écouté en une semaine (USA)

La plupart des nominations MTV VMA pour la meilleure collaboration.

Piste la plus diffusée en une semaine par une artiste féminine dans les charts Billboard

La plupart des auditeurs mensuels sur Spotify pour une femme

Le sixième et plus récent album de Grande, « Positions », est sorti le 30 octobre 2020. Son single « Positions » a atteint le numéro un du Billboard Hot 100 le 7 novembre 2020.

Les autres débuts n ° 1 de l’icône de la pop sur le palmarès des singles US Hot 100 comprennent: « merci, suivant », « 7 anneaux », « Stuck with U » (avec Justin Bieber) et « Rain on Me » (Lady Gaga avec Grande ).