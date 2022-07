Ariana Grande va sans maquillage pour montrer sa ligne de beauté – Hollywood Life

Voir la galerie





Ariana Grande avait l’air frais comme une marguerite dans un nouveau selfie sans maquillage partagé en ligne lundi. Même si elle n’est pas étrangère au glamour, la chanteuse “Thank u, next” était heureuse de montrer son teint impeccable tout en faisant la promotion de sa propre ligne REM Beauty sur Instagram. Dans les messages, elle a partagé de jolis clichés avant et après d’elle se pomponnant.

La chanteuse née en Floride était absolument chérie sur la photo au visage frais, qui ressemblait presque à un retour en arrière pour elle Sam et chat jours sur Nickelodeon. Ari est devenue totalement naturelle, affichant une peau lisse et rosée alors qu’elle prenait sa tasse de café et hochait la tête vers la caméra avec un petit sourire.

Elle était assise dans la chaise de maquillage portant un numéro de dentelle noire sans bretelles avec un bord festonné. Ses accessoires comprenaient un délicat collier en or et elle avait les cheveux tordus en un chignon soigné.

Au coup suivant, Ariana était complètement bouclée. Elle est allée avec un look subtil et girly, ajoutant des cils flottants et mettant en valeur sa peau déjà immaculée avec des produits de sa ligne. La chanteuse “34 + 35” a lissé ses cheveux dans l’une de ses queues de cheval signature. En changeant de tenue, elle s’est glissée dans une pièce à bretelles spaghetti noires et a ajouté des boucles d’oreilles en forme de cœur en diamant.

La ligne de maquillage d’Ariana n’est pas la seule chose dans son assiette en ce moment. La chanteuse est sur le point de commencer à travailler sur la prochaine adaptation de la comédie musicale de Broadway Méchant.

Alors qu’Ari est pratiquement parfait pour le rôle, l’actrice Amanda Seyfried a récemment révélé qu’elle était également en lice pour le rôle de Glinda The Good Witch. Cynthia Erivo jouera la sorcière principale Elphaba.

“J’ai des rêves pour lesquels j’auditionne encore Méchant“, la star de Le décrochage Raconté Dans les coulisses à la mi-juillet. Parlant du processus, elle a déclaré: «Je me suis littéralement pliée en quatre tout en jouant le rôle le plus difficile de ma vie», se référant à son rôle de Elisabeth Holmes dans Le décrochage. Désolé, Amanda, je suppose que certaines choses ne sont pas censées être.