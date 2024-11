Ariana Grande utilise son vrai nom dans Wicked Credits

« C’est quelque chose dont je suis vraiment fière », a-t-elle déclaré à propos de sa voix. « C’est en partie pourquoi je voulais m’engager [with critics] C’est parce que je suis vraiment fier de mon travail acharné et du fait que je me suis donné à 100 pour cent, y compris mon physique, pour ce rôle. J’en suis fier, alors je voulais le protéger.

Et le petit ami d’Ariana Ethan Slater-qu’elle a rencontré pendant le tournage Méchant– ressent la même chose à propos de son engagement envers ce rôle.

« Je suis vraiment très fier d’Ari et du travail qu’elle a accompli là-dessus », a-t-il déclaré. GQ en octobre. « Elle s’y est investie. Je suis vraiment excité d’être ici pour cette prochaine étape où le monde pourra voir la chose incroyable qu’elle a faite.

Lisez la suite pour voir les vrais noms d’autres stars révélés.