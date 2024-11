Ariana Grande utilise son vrai nom dans les crédits de « Wicked » | Ariana Grande, méchante | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Ariana Grande n’utilise pas son nom de scène pour Méchant.

Les téléspectateurs remarqueront que lorsqu’ils verront le prochain film en salles, la chanteuse et actrice de 31 ans, qui incarne Glinda, utilisera un nom différent au générique de fin.

Continuez à lire pour en savoir plus…E! Nouvelles confirme que Ariana est créditée de son nom complet, Ariana Grande Buteradans Méchant.

Arianale vrai nom de comprend à la fois sa mère Jeanne Grande et papa Edouard Buterales noms de famille.

La chanteuse de « We Can’t Be Friends » a décidé de raccourcir son nom professionnellement, tout comme son demi-frère Frankie Grande – à qui est maman Jeanne et papa est Victor Marchione. L’artiste de 41 ans est né Frank James Michael Grande Marchione.

Méchant sort en salles le 22 novembre.

Découvrez ce que disent les critiques du film dans les premières critiques !