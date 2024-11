Ariana Grande utilise son nom complet dans les crédits du film « Wicked »

Ariana Grande revient à l’essentiel en ce qui concerne son prénom.

La chanteuse et actrice de 31 ans a choisi d’échanger son nom de scène avec son nom complet « Ariana Grande-Butera » au générique de son nouveau film. Méchantselon E! Nouvelles.

Son nom complet incorpore à la fois le nom de sa mère, Joan Grande, et celui de son père, Ed Butera. Le père de Grande, graphiste, s’est séparé de sa mère, Joan, lorsque la superstar de la pop avait 8 ans.

Le changement intervient après que la chanteuse de « We Can’t Be Friends » a renoué avec son ex-père ces dernières années, après que le couple ait perdu contact en 2013.

Ariana Granda est Glinda dans ‘WICKED’.

Giles Keyte/Universal Pictures



L’année suivante, Grande a décrit cette expérience comme « l’une des choses les plus difficiles » à laquelle elle ait jamais eu à faire face.

« C’est privé… Il m’a fallu tellement de temps pour être d’accord avec ça », a-t-elle expliqué dans une interview de couverture de 2014 avec Dix-sept revue. « Une grande partie de moi vient de mon père, et pendant si longtemps, je n’ai pas aimé ça chez moi. J’ai dû accepter que ce n’est pas grave de ne pas s’entendre avec quelqu’un tout en l’aimant.

Elle a brièvement évoqué sa relation avec son père dans sa chanson à succès de 2018 « Thank U, Next », dans laquelle elle chantait « Un jour, je marcherai dans l’allée/en tenant la main de ma maman/je remercierai mon père. parce qu’elle a grandi grâce au drame.

Grande les a également documentés en train de réparer leur relation sur les réseaux sociaux, lui partageant une photo de retour en 2017, écrivant: «Je t’aime». Elle a également publié une photo en noir et blanc d’elle-même en train de passer FaceTiming avec lui à Noël 2018.

L’année suivante, la chanteuse partage une photo d’elle et de son père posant dans les coulisses d’un de ses concerts sur sa Story Instagram, accompagnée de la légende : « Foreva ».

Grande a même changé les paroles de la chanson lors des Grammy 2020 en « Je vais remercier mon père parce qu’il est vraiment génial », selon Magazine Elle.

Ariana Grande et son père Edward Butera.

Edward Butera Instagram



Pendant ce temps, son nom dans le Méchant les crédits ne sont pas le seul changement pour le Ancienne de Nickelodeon, qui plus tôt cette année a évoqué ses changements vocaux pour son rôle de Glinda dans le film, dans lequel elle joue aux côtés de la chanteuse et actrice Cynthia Erivo, de son petit ami Ethan Slater et d’une foule d’autres visages célèbres.

Dans une interview pour le Tais-toi Evan Podcast avec Evan Ross Katz le 9 juillet, Ariana a déclaré que son changement de voix est « une chose normale que les gens font, surtout si vous avez une large gamme ».

« Je passais beaucoup de temps à jouer un personnage chaque jour », a-t-elle expliqué. « [I trained] ma voix pour faire différentes choses pendant longtemps avant de partir pour Londres et avant tout cela ; la mémoire musculaire est une chose réelle.

En réponse aux fans qui l’avaient initialement taquinée à propos du changement vocal, la chanteuse a également répondu : « Je change souvent intentionnellement mon placement vocal (aigu/grave) en fonction de la quantité de chant que je chante 😭. »

Méchant : première partie sort en salles le 22 novembre 2024. La suite, Méchant deuxième partiedevrait sortir en novembre 2025.

Acheter des PEOPLE Méchant édition spéciale ici.