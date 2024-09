Ariana Grande sur la relation avec Ethan Slater et les rumeurs des tabloïds

Photo : Bruce Glikas/WireImage

Ariana Grande aimerait que vous sachiez qu’Ethan Slater n’est pas un gars méchant – il s’est juste vu imposer la méchanceté ! À la suite d’une vive controverse autour de la façon dont les deux co-stars se sont réunies (rumeurs de liaison ! spéculations sur la désertion d’un bébé ! allégations de destruction de maison !), Grande défend son homme. « Personne sur cette terre ne fait plus d’efforts ou ne se disperse davantage pour être là pour les gens qu’il aime et qui lui tiennent à cœur », dit-elle. Salon de la vanité. « Il n’y a personne sur cette terre avec un meilleur cœur, et c’est quelque chose qu’aucun tabloïd à la connard ne peut réécrire dans la vraie vie. » (Est-ce que quelqu’un d’autre pense que cette affirmation est de l’ombre de Malala Yousafzai ?)

Grande veut également que vous sachiez que vous ne savez pas ce qui s’est passé lorsqu’ils se sont réunis (même s’il semble qu’il ait trompé sa femme alors qu’elle était en post-partum), mais elle n’a pas précisé ce qui s’est passé lorsqu’ils se sont réunis. : « Le plus décevant, c’est de voir autant de gens croire à la pire version », dit-elle, ajoutant qu’elle « n’entrera jamais dans certains détails ». D’accord, mais cela donne l’impression qu’il y a eu, en fait, un drame, Ariana. Pourtant, même la personne la plus bien intentionnée au monde et dotée du meilleur cœur peut être impliquée dans un scandale brûlant lorsque ses intentions sont déformées en public. Attends, n’est-ce pas ça Méchant c’est à peu près ?