Ariana Grande s’est excusée auprès d’Elvira pour l’avoir jouée dans les ligues majeures

Trésor national et Maîtresse des Ténèbres, Elvira a reçu hier des excuses attendues de la part de la supposée Bonne Sorcière du Sud, Ariana Grande. Au cours du week-end, Elvira a répondu aux questions des fans lors d’une séance de questions-réponses sans maquillage dirigée par Cassandra Peterson lors de la célébration annuelle d’Halloween du parc à thème californien Knott’s Berry Farm, Knott’s Scary Farm, et a été interrogée sur des rencontres de célébrités vraiment macabres. Un participant a filmé la séance sur un smartphone hanté et Elvira l’a postée sur son Instagram, également hanté.

À la demande d’un fan, Elvira a raconté une nuit sombre et orageuse où Ariana Grande a demandé 21 billets gratuits pour un événement d’Elvira. « Elle est venue dans les coulisses et m’a demandé si je pouvais prendre des photos avec tous ses amis et parents qu’elle avait amenés », a déclaré Elvira. «J’ai pris une photo avec chacun d’eux. J’ai signé des autographes pour chacun d’entre eux.

«Je lui dis : ‘Pouvons-nous prendre une photo ensemble ?’ et [Grande] dit : « Non, je ne fais pas vraiment ça. » Elvira a déclaré que Grande n’était même pas restée pour le spectacle, « et que tous ses proches étaient restés ». Abandonner votre famille lors d’un événement Elvira est une offense digne d’une malédiction. Sentant à quel point la publicité négative de la source la plus importante d’Amérique de blagues sur les seins basées sur Halloween pourrait nuire au film dans lequel elle joue une « bonne sorcière », Grande s’est excusée auprès d’Elvira sur Instagram.

« En fait, je ne me souviens même pas d’avoir eu la chance de vous rencontrer parce que j’ai eu une crise d’angoisse et, dans ma mémoire, je suis partie avant le reste de ma famille », a écrit Grande dans les commentaires Instagram d’Elvira.

Grande a expliqué qu’il y a environ sept ans, la pop star avait du mal à « se trouver dans des foules publiques ou dans des endroits bruyants ». Pour ajouter un contexte supplémentaire, il y a sept ans, il y a eu la tournée Dangerous Woman de Grande et l’attentat à la bombe à la Manchester Arena qui a tué 22 spectateurs après la prestation de Grande dans cette salle. Nous ne disons pas que son comportement au spectacle d’Elvira est lié à cela, mais nous pouvons seulement supposer qu’une expérience aussi traumatisante pourrait lasser les foules.

Mais Grande ne s’est pas appuyée sur des explications. Elle écrit :

mais si je me souviens mal de ce moment, je m’excuse sincèrement de vous avoir ainsi offensé. merci d’avoir été si gentil avec ma mère, elle m’a dit à quel point tu étais adorable (elle a peut-être des sentiments différents à ce sujet maintenant mais je vais lui parler… clairement, nous avons tous nos journées !) envoyer toujours de l’amour. ♡ tu seras toujours notre reine d’Halloween !

Espérons que ces deux icônes de la sorcellerie américaine pourront se réunir, former un clan et maudit celui qui envoie ces mauvais Méchant affiches à Cynthia Erivo.