Ariana Grande se séparerait du manager Scooter Braun – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Frank Micelotta/FX/Picturegroup/Shutterstock

Ariana Grande30 ans, est la dernière musicienne qui aurait mis fin à sa relation avec son manager, Scooter braun42 ans, tel que rapporté par Paletc’est Matthieu Belloni le 21 août. Le journaliste s’est rendu sur Twitter pour partager la nouvelle quelques heures seulement après Variété rapporté que Demi Lovato a fait de même. « NOUVELLES: Ariana Grande s’est séparée de Scooter Braun en tant que manager », a écrit Matthew dans le message, ainsi que plusieurs émojis latéraux. Au moment de la publication, le hitmaker « 7 Rings » n’a pas confirmé le rapport.

NEWS : Ariana Grande s’est séparée de Scooter Braun en tant que manager. 👀👀 – Matthieu Belloni (@MattBelloni) 21 août 2023

Peu de temps après le Palet l’écrivain a partagé le rapport, beaucoup de ses abonnés ont profité des commentaires pour réagir. « Combien de temps avant qu’il ne se gère que lui-même ? », un adepte demandétandis qu’un autre ajoutée, « qu’est-ce que Scooter a fait pour qu’ariana ait enfin un peu de décence et le laisse tomber ? » Le dernier rapport sur la sortie d’Ari de son partenariat avec la femme de 42 ans fait suite à plusieurs autres rapports selon lesquels d’autres musiciens ne travaillent plus avec lui.

Demi, qui devrait sortir son nouvel album le 15 septembre, a d’abord signé avec la société SB Projects de Scooter en 2019, par Panneau d’affichage. Les informations selon lesquelles elle a cessé de travailler avec lui ont été partagées le 21 août, quelques heures seulement avant la fin du partenariat entre Ariana et Scooter. Des sources proches du dossier ont déclaré Variété que la décision de Demi de mettre fin à la relation professionnelle était « mutuelle et amicale ». Scooter a travaillé avec de nombreux musiciens de haut niveau au fil des ans, notamment Kanye West.

Plus récemment, il a été démystifié que Justin Bieber29 ans et Scooter se séparaient après que des sources ont dit Divertissement ce soir le 18 août, qu’ils travaillaient toujours ensemble. « Justin et Scooter travaillent toujours ensemble. Justin ne prend pas de réunions pour chercher une nouvelle direction », ont déclaré les initiés la semaine dernière. « Les deux ont récemment travaillé sur quelque chose ensemble. » Le joueur de 29 ans et Scooter entretiennent une relation de longue date, puisque ce dernier est devenu le manager de Justin en 2008.

Il y a à peine quatre ans, Scooter a fait la une des journaux lorsque Ithaca Holdings LLC a acquis Big Machine Label Group et tous ses actifs d’enregistrement. Cela a lancé la célèbre querelle entre lui et Taylor Swift, puisqu’il a acquis les droits de ses six premiers albums. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Taylor a décidé de réenregistrer son catalogue de musique, ce qu’elle a confirmé en 2020. Certains de ses derniers albums réenregistrés incluent Parlez maintenant (version de Taylor), Sans peur (version de Taylor), Rouge (version de Taylor)et plus récemment, 1989 (version de Taylor) devrait sortir en octobre 2023.