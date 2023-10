Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Ariana Grandele frère de, Frankie Grandea fait le point sur la façon dont sa sœur se porte après son divorce avec son ex-mari Dalton Gomez. Dans une nouvelle interview du 19 octobre avec PERSONNESFrankie, 40 ans, a déclaré : « Nous allons tous très bien », lorsqu’on lui a demandé comment se portait la chanteuse de « Break Free », 30 ans, depuis que son divorce a été finalisé plus tôt ce mois-ci.

Frankie n’est pas entré dans les détails de la séparation d’Ariana d’avec l’agent immobilier de 28 ans. Sa séparation d’avec Dalton a cependant retenu l’attention depuis que la nouvelle de leur séparation a été annoncée en juillet après moins de deux ans de mariage. Le duo a indiqué que la date officielle de leur séparation était le 20 février, mais n’a déposé les documents de divorce qu’en septembre. Après avoir réglé leur divorce, le Ne cherchez pas L’actrice aurait accepté de payer à Dalton 1,2 million de dollars d’avance en une seule fois plutôt qu’en versements mensuels de pension alimentaire pour époux.

Quelques jours seulement après que la nouvelle du divorce imminent d’Ariana ait fait surface, des rapports ont été publiés sur sa nouvelle relation avec elle. Méchant co-star Ethan Slater au cours de l’été. Bien que les rapports affirmaient que le nouveau couple venait tout juste de commencer à se fréquenter, Ethan, 31 ans, a demandé le divorce de son ex-épouse, Lilly Jayle même mois, suscitant la polémique.

Ethan et Lilly étaient amoureux du lycée. Ils se sont mariés en 2018 et ont accueilli leur enfant en 2022. La romance de l’acteur de Broadway avec l’ancien élève de Nickelodeon a été un choc pour beaucoup, y compris Lilly. Elle a fait une brève déclaration en juillet réagissant à la relation de son mari en disant : «[Ariana’s] l’histoire vraiment. Pas une fille de fille. Ma famille n’est qu’un dommage collatéral. L’histoire, c’est elle et Dalton.

Dans un commentaire séparé, Lilly a précisé qu’elle se concentrait uniquement sur le fait d’être une « bonne maman » pour elle et le fils d’Ethan, dont le nom n’a pas été révélé publiquement par les ex-époux. Trois mois après avoir demandé le divorce, Ethan aurait commencé à vivre avec Ariana « à plein temps » à New York, selon Nous chaque semaine.

« Ethan a informé ses amis et sa future ex-femme qu’il vivait avec Ariana à plein temps à New York », a rapporté le média début octobre. Non seulement cela, mais les deux hommes n’ont pas caché leur romance à ce stade. Ariana et Ethan ont été aperçus à des rendez-vous ensemble, notamment dans un parc à thème Disney.

Néanmoins, ni Ariana ni Ethan n’ont commenté publiquement leur idylle. Leur prochaine adaptation en live-action de Méchant devrait sortir en salles en novembre 2024.