Ariana Grande a révélé qu’elle était fiancée à son petit ami Dalton Gomez.

La chanteuse Sweetener, 27 ans, s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une série de clichés des deux et des photos de son énorme bague de fiançailles en diamant alors qu’elle annonçait l’heureuse nouvelle.

« Pour toujours, puis certains, » Ariana a légendé le message.

On pense que le couple a commencé à se fréquenter plus tôt cette année et qu’ils ont passé une grande partie du verrouillage du coronavirus ensemble.

Dalton travaille en dehors de l’industrie du divertissement et est un agent immobilier.

Dans son message, Ariana a d’abord partagé une photo d’eux se blottissant sur le sol.

















Elle a ensuite posté une autre photo d’elle tenant ses mains sur son visage, montrant sa bague de fiançailles.

Ensuite, il y avait une photo d’eux en train de se câliner, puis un gros plan du rocher.

Ariana a terminé le poteau avec une dernière photo d’eux câlins sur le sol.









