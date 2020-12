Ariana Grande a annoncé ses fiançailles avec le petit ami de l’agent immobilier Dalton Gomez.

Le joueur de 27 ans a publié une série de photos sur Instagram la montrant en train de câliner son fiancé et de montrer sa bague.

Un gros plan de sa main gauche tatouée montrait que la bague était à deux pierres avec un gros diamant serti à côté d’une perle.

À côté des images, Grande a écrit: « pour toujours n puis certains ».

Kim Kardashian, Hailey Bieber et Milly Bobby Brown ont été parmi les stars pour la féliciter pour ses fiançailles.

La mère de la chanteuse – Joan Grande – a également félicité le couple sur Twitter, se disant ravie d’accueillir Gomez dans la famille.

Grande sort avec l’expert de l’immobilier de luxe, qui aurait également la vingtaine, depuis environ un an.

Grande se produisant avec Gaga aux MTV Video Music Awards plus tôt cette année



Gomez est apparue avec Grande dans la vidéo de verrouillage pour sa collaboration avec Justin Bieber, Stuck With U, dansant avec elle dans une chambre.

Le chanteur de Thank U, Next était auparavant fiancé au comédien et acteur Pete Davidson, le couple ayant fait l’annonce en juin 2018 après s’être connu pendant un mois seulement.

Cependant, après quatre mois, ils ont annulé les fiançailles et mis fin à la relation.

Grande a sorti son sixième album studio – Positions – le mois dernier, en tête des charts américains et britanniques et lui donnant un numéro un dans les deux pays avec le premier single.

La semaine prochaine, Netflix sortira un film dans les coulisses de la tournée mondiale de Grande’s Sweetener, intitulé Excuse Me, I Love You.